Riquelme: "El miércoles daré a conocer la primera estrella mundial que tenemos cerrada"

Enrique Riquelme puso la directa en la carrera por la presidencia del Real Madrid. A falta de poco más de una semana para los comicios, el empresario alicantino empezó a dar las primeras pinceladas de su proyecto en un acto de su campaña electoral en Málaga.

"Esta noche empezaremos a hablar del proyecto deportivo y daremos nombres", aseguró en la Cadena COPE a su entrada al NH de Málaga. Eso sí, la gran bomba la tiró después: "El miércoles daré a conocer el primer nombre de la estrella mundial que tenemos cerrada", dijo Riquelme, poniendo fecha exacta para conocer uno de los grandes nombres que el alicantino quiere incorporar al Madrid.

Uno de los nombres que más sonó estos últimos días para incorporarse a la estructura blanca fue el de Fernando Hierro. Riquelme dejó claro que lo tiene en mucha consideración: "Fernando Hierro es una leyenda y nos gusta".

No fue el único acto de campaña del alicantino este sábado. Durante la previa de la final de la UEFA Champions League, los aficionados del Paris Saint-Germain y del Arsenal amanecieron con una sorpresa del candidato blanco. Cuatro autobuses completamente personalizados con su lema de campaña "Riquelme Presidente" empezaron a circular por las inmediaciones del estadio, luciendo dos frases en inglés que son pura dinamita psicológica para el viejo continente: "Enjoy tonight. We'll be back" (Disfrutad esta noche. Volveremos) y "Rivals come and go. Real Madrid comes back" (Los rivales vienen y van, el Real Madrid vuelve).

Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, y su fila de autocares publicitarios / X

Riquelme ya afirmó en entrevistas pasadas que tenía a dos futbolistas de talla mundial cerrados y a un entrenador capaz de devolver al Madrid a la senda de los títulos: El mío no es un experimento. El mío sabe gestionar, tiene una alta experiencia y no es un experimento. Es un proyecto desde ya, para ganar desde corto plazo hasta medio largo plazo. Entonces lo mío es un proyecto que estoy seguro de que va a ilusionar al madridismo".