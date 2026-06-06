Riquelme mantiene a Klopp como su apuesta para el banquillo y acusa a Florentino de ocultar una "gravísima crisis financiera"

A apenas unas horas de que los socios del Real Madrid acudan a las urnas, Enrique Riquelme elevó el tono de su campaña con un doble mensaje. Por un lado, mantuvo a Jürgen Klopp como la gran apuesta de su proyecto deportivo pese al desmentido público de su entorno. Por otro, acusó a Florentino Pérez de ocultar una supuesta "gravísima crisis financiera" en el club y reclamó explicaciones inmediatas sobre el estado de las cuentas.

El candidato defendió el comunicado emitido por su candidatura sobre el técnico alemán después de que el entorno de Klopp negara cualquier posibilidad de que se convierta en entrenador del Real Madrid. Riquelme aseguró que nunca se habló de un acuerdo cerrado y que el objetivo era trasladar a los socios cuál sería la prioridad deportiva de su equipo. "Desde la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección, con un entrenador muy concreto elegido por Raúl y por el equipo técnico. Claramente es Jürgen Klopp", afirmó.

Según explicó, el exentrenador del Liverpool sigue siendo el único nombre contemplado para liderar el proyecto deportivo en caso de victoria electoral. "La nota dice claramente que Jürgen Klopp es un grandísimo entrenador, que está ahora en un gran proyecto deportivo y que no tiene intención de entrenar a ningún club. Lo que nosotros hemos dejado claro es que, si soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid", señaló.

Riquelme aseguró que la estabilidad institucional y una estructura profesional serían los principales argumentos para convencer al técnico alemán. "Traer a los mejores al Real Madrid es fácil cuando hay estabilidad, cuando hay profesionales y cuando la jerarquía entre las partes está clara", defendió.

Ataque a la gestión económica

Tras abordar la cuestión deportiva, el empresario centró su intervención en la situación financiera del club, un asunto que ha monopolizado las últimas horas de campaña. Riquelme sostuvo que estas elecciones han servido para demostrar "por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria" y denunció una supuesta falta de transparencia por parte de la actual dirección. "Hace apenas 15 días muchos madridistas no sabían quién era Anas Lagaris ni qué quería hacer Florentino Pérez con el club", afirmó.

El candidato vinculó las últimas informaciones publicadas en distintos medios con una situación económica que calificó de preocupante. "No lo sabemos por una información transparente del club, sino por el periodismo. El Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, la caja se ha reducido un 99% y la tesorería ha caído a apenas unos millones", denunció.

También alertó sobre el crecimiento de la deuda asociada a la remodelación del Santiago Bernabéu y a otras operaciones financieras realizadas durante los últimos años. "Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender. El Madrid está en una grave crisis financiera", aseguró.

Tres preguntas a Florentino

Riquelme reclamó una respuesta pública del actual presidente antes de la votación y formuló tres preguntas que considera esenciales para que los socios puedan acudir a las urnas con toda la información.La primera, si el Real Madrid se encuentra en una situación de "quiebra técnica o grave tensión de liquidez". La segunda, si la necesidad de abrir el capital del club estaría relacionada con los compromisos financieros derivados de la deuda. Y la tercera, qué papel han desempeñado determinados directivos en esas operaciones y qué beneficios habrían obtenido.

"Los socios vamos a votar mañana y tenemos derecho a hacerlo con toda la verdad encima de la mesa. No hay mayor fraude democrático que llevar a los socios a las urnas sin que conozcan la situación real de su club", afirmó. El candidato insistió en que ha intentado desarrollar una campaña centrada en las propuestas y en el futuro del club, pero justificó su dureza por las últimas informaciones conocidas.

Por ello anunció que, si resulta elegido presidente, encargará una auditoría externa, independiente y completa durante sus primeros cien días de mandato. Según explicó, el informe será publicado íntegramente para socios y medios de comunicación. "Urge levantar las alfombras y abrir las ventanas. Conoceremos la verdad, identificaremos a los responsables y pondremos en marcha un plan económico viable para garantizar que el Real Madrid siga siendo un club de sus socios y no un juguete financiero en manos de nadie", prometió.

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En el cierre de su comparecencia, Riquelme apeló directamente a los socios para que conviertan la jornada electoral en un punto de inflexión para la entidad. "Mañana es el día de decidir si queremos seguir votando a ciegas o si recuperamos las riendas del Real Madrid, para que nunca más se tomen decisiones a espaldas de quienes de verdad sostienen este escudo", concluyó.