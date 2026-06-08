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REAL MADRID

Riquelme: "Hemos parado la venta del club"

Enrique Riquelme asegura que el club blanco no volverá a pasar 20 años sin elecciones y tiende la mano al actual presidente para debatir.

Enrique Riquelme: "Hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura"

Enrique Riquelme: "Hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura"

Javier Vendrell Camacho

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Enrique Riquelme, candidatos a la presidencia del Real Madrid, indicó que “esto no es el final, es el principio”. El candidato quiso dejar claro que su proyecto tendrá continuidad: “El Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones. Tomamos la decisión de seguir adelante. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio al frente de todo”.

Riquelme también lanzó un mensaje directo al madridismo: “Vamos a seguir adelante. Que sepa el madridismo que volveremos a las urnas. Muchas gracias”.

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Por último, tendió la mano al actual presidente del Real Madrid: “Como empecé, con todo el respeto a la figura de su presidente y a su legado, le tiendo la mano para seguir el debate que no hemos tenido durante las elecciones”.

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