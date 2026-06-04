Riquelme se aferra al notario para el fichaje de Haaland y carga contra Florentino: "El Real Madrid no se vende"

Horas críticas para las elecciones del Real Madrid. Lo sucedido en la noche del miércoles, 3 de junio, ha dinamitado lo que queda de campaña electoral. De la presentación de José Mourinho como nuevo entrenador de Florentino al compromiso de Enrique Riquelme para fichar a Haaland -y Rodri- si sale elegido presidente el domingo. Un fichaje desmentido por el entorno del jugador noruego y que incluso ha derivado en una amenaza judicial por parte del City.

Rodri y Haaland, ante notario

Después del terremoto que causó el anuncio en El Hormiguero, el programa más visto en el prime time de la televisión española, desde la candidatura de Riquelme se aferran a lo firmado en la garantía notarial que mostró el presidente de Cox. En el acta se recogen varios puntos. El primero es relativo a los compromisos por fichar a Rodri y a Haaland.

El documento certifica en un primer punto que “su proyecto deportivo incluye la incorporación de los jugadores Erling Haaland y Rodrigo ‘Rodri’ Hernández para la temporada 2026-2027. En caso de que no se produzcan ambos fichajes, asumirá personalmente, única y exclusivamente contra su patrimonio personal, el pago íntegro de la cuota anual de todos los socios del Real Madrid Club de Fútbol correspondiente a dicha temporada 2026-2027”.

Extracto del acta notarial en el que se contempla el compromiso de Enrique Riquelme con los socios del Real Madrid si sale ganador. / CANDIDATURA ENRIQUE RIQUELME

Traducido en datos: el Real Madrid tenía 98.727 socios a 30 de junio de 2025. La cuota anual del abono adulto está en torno a los 173,39 euros, por lo que la factura a pagar en caso de que Riquelme fuese reelegido e incumpliese su promesa, sería de unos 16 de millones, según el peso que tengan las cuotas reducidas como las del abono infantil. En cualquier supuesto, una cantidad lo suficientemente amplia para refrendar el compromiso.

En segundo punto del documento legal, Riquelme se compromete a que durante el mandato para el que resulte elegido, “no llevará a cabo ninguna modificación sobre el modelo social actual del club, lo que implica: garantizar que los socios del Real Madrid Club de Fútbol continúen siendo los únicos y exclusivos propietarios del club. Y no ejecutar operaciones mercantiles ni de idéntico alcance que supongan la enajenación a terceros ajenos a los socios de la totalidad o parte de la propiedad del club”.

Guerra de pancartas con Florentino

Hasta el tramo final de la campaña, en la que han aparecido los nombres propios, este ha sido el caballo de batalla de la candidatura de Riquelme ha sido el cambio de propiedad. Muestra de ello es la lona gigante que ha desplegado en el número 106 de la calle Velázquez, en la confluencia con Diego León. Un enclave céntrico donde se ve una pancarta con un cartel que pone ‘Se vende, F. Pérez’, con la imagen del Bernabéu de fondo. Se acompaña del mensaje: “Y tú, ¿qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende. Vota Riquelme2026”.

EFE

La estrategia de Florentino Pérez frente a esta acusación fue similar, también con un notario de por medio. A través de un vídeo institucional, el actual candidato y máximo mandatario del club blanco, se comprometió “a que el club sea siempre de sus socios”, aunque evitó hablar de porcentajes, como sí ha hecho en las entrevistas que ha dado en una campaña que cuyo tono se ha elevado en los días finales, con una guerra de trincheras entre ambos candidatos.

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Riquelme seguirá, por el momento, con su agenda de actos programados, que contempla encuentros con socios y peñas del Real Madrid en Murcia y Alicante. Ciudades desde las que su candidatura pondrá autobuses para que los interesados puedan ejercer su sufragio en las primeras elecciones en 20 años al club blanco, donde un outsider como el empresario alicantino ha conseguido llevar la campaña hasta sus últimas consecuencias.