Riquelme: “Florentino se quita la careta, quiere privatizar el Real Madrid”

Florentino Pérez esbozó en una entrevista a ‘El País’ el nuevo modelo de club que presentará en caso de ser reelegido como presidente del Real Madrid. Su oponente en la carrera electoral Enrique Riquelme no ha tardo en valorar estas declaraciones mostrándose contrario a los planes de su contrincante en un adelanto de su postura y que completará esta tarde convocando a los medios en su local de campaña.

Referéndum y caretas

“Todo lo que dijimos que era no atravesar una línea roja para poder presentarnos fue lo que nos movió para hacerlo”, empezó diciendo para referirse a las declaraciones de Florentino Pérez en El País: “Va directamente con la privatización. Fuera caretas. Dice claramente que va a privatizar el club”.

“El referéndum no va a ser cuando el candidato Pérez desee. Le pido al socio por favor que sea valiente. Sé que es un lío acudir a Valdebebas a votar, porque Madrid va a estar colapsado el próximo día 7”, decía para recordar que en esa fecha la capital será un caos con la visita del Papa León XIV.

Riquelme insistió en su mensaje hacia la masa social madridista: “El referéndum es el día 7. Estamos totalmente en contra de esta privatización. El club tiene que ser cien por cien de sus socios. Hoy ha sido un día para ver las caretas fuera”. Florentino Pérez manifestó que su intención es vender en torno al 5% del club a un inversor minoritario, que serviría, según él, para fijar el valor del Real Madrid.

Campaña y violencia

Riquelme acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para seguir en directo el partido del Real Madrid femenino ante el Granada y que cierra la Liga. El candidato hizo campaña el sábado en Málaga y tras regresar a Madrid, ha convocado a los medios esta tarde para seguir exponiendo sus objetivos y denunciar los propósitos de su oponente,

Asimismo, se hizo eco de los acontecimientos ocurridos en Francia tras la Champions conquistada por el PSG. "Condeno la violencia dentro del fútbol y dentro del deporte", dijo, y agregó que si sale elegido será "tremendamente claro" y no permitirá "ningún tipo de violencia dentro, fuera ni alrededor del estadio ni de lo que tenga que ver con el fútbol".