Riquelme, sobre fichar a Haaland y Klopp: "Los mejores tienen que estar en el Real Madrid"

Hace unas semanas mucha gente no conocía el nombre de Enrique Riquelme, pero en este momento sus intervenciones generan cada vez más expectación. Inmerso en el proceso de formalizar su candidatura y con el sábado como fecha límite, el empresario atendió a los medios este viernes tras la junta de accionistas de Cox.

"Seguimos trabajando 24/7", afirmó el empresario sobre formalizar su candidatura "si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano". "Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", añadió ante la prensa.

Riquelme fue cuestionado directamente por dos nombres propios con los que ha sido relacionado, aunque no quiso entrar en detalles: "Eso es lo más jugoso, después de si uno va o no va (a las elecciones). Los mejores tienen que estar en el Real Madrid. Siempre han estado. Los mejores siempre quieren venir, es el mejor club. Por eso hay que hacer una candidatura a la que vuelva la transparencia y la gobernanza para atraer al talento, que el talento quiera venir. El talento tiene que querer venir al Real Madrid. El club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento y hay que dar las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club. Por lo tanto, sí, claro, todo el talento del mundo será bienvenido al Real Madrid".

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"Trabajamos en una candidatura seria, profesional, innovadora... Con una ilusión deportiva, que es fundamental. Sabemos que tenemos que dar resultado en el corto plazo", sentenció.

El presidente ejecutivo de Cox volvió a hacer hincapié en lo que parece que será uno de sus principales argumentos de la campaña: el valor del socio en el club: "Es una candidatura para poder devolver al socio el club, ponerle en el foco. Es una candidatura para recuperar los valores del club, algunos de los cuales se han deteriorado en los últimos años".

"Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme", concluyó entre risas ante los medios al ser cuestionado por posibles fichajes ilusionantes.