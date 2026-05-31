Riquelme explota contra Florentino: "Ha cruzado una línea roja. Es la mayor amenaza al club de nuestra historia"

La campaña electoral del Real Madrid se está calentando cada vez más. Las últimas declaraciones de Florentino admitiendo que propondrá vender un porcentaje del conjunto blanco han indignado a muchos y Enrique Riquelme salió a defender a los socios en una de las declaraciones más subidas de tono de la campaña.

"Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, de empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos. Hoy sabemos su plan. Vender una parte del club, dice que un 5%, alguien de afuera, convocar, nada más cerrarse las urnas, una asamblea controlada y un referéndum a toda prisa para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años del club", arrancó el empresario alicantino.

El cambio de modelo del Real Madrid es una de las grandes ideas que lleva en la cabeza el presidente merengue en los últimos años y este mismo domingo confirmó sus intenciones afirmando que, si gana, convocará una asamblea de compromisarios para votar su propuesta.

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

"Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez a que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo. Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid", atacó duramente Riquelme tras las palabras de Florentino en una comparecencia en su sede electoral.

La venta de parte del Real Madrid ha creado muchas discrepancias en los aficionados, aunque Riquelme lo tiene claro: "Es la mayor amenaza al club de nuestra historia. Pido a la gente que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible: El Real Madrid no se vende. Esto debe ser la mayor movilización de nuestra historia. Me parece determinante que fuera caretas; en mitad de una campaña, claramente dice que va a privatizar el club".