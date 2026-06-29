Riquelme crea una plataforma para fiscalizar a Florentino: "Queremos información verificable sobre el referéndum de la venta del club"

Cuando uno pasea de noche por la calle Rafael Salgado, uno de los laterales del Santiago Bernabéu, llama la atención un local especialmente luminoso donde se proyectan vídeos. Es la sede de la candidatura de Enrique Riquelme, el empresario que desafió a Florentino Pérez en las últimas elecciones del Real Madrid. Hasta días antes de la campaña era un establecimiento hostelero. Tras los comicios, en los que obtuvo 11.814 votos (35%), se convertirá en la sede permanente de la plataforma en la que se ha transformado el proyecto del empresario alicantino.

El deseo de que siga habiendo elecciones

"Para nosotros, esto no es el final, es el principio. El Madrid no va a estar 20 años sin otras elecciones. Los socios del Real Madrid van a seguir votando cada cuatro años. Un respeto al legado y tendiendo la mano al debate que no hemos tenido. Lo mejor es que se escuche al socio", aseguró el presidente de Cox tras una derrota que interpretó como el nacimiento de una alternativa al actual máximo mandatario.

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La candidatura de Riquelme se tomó un respiro desde aquel 7 de junio hasta este lunes 29, cuando difundió un comunicado en el que anunciaba su transformación en una plataforma para "defender los derechos de los socios del Real Madrid ante las próximas decisiones institucionales". La asociación, abierta "a los socios y al madridismo", tendrá como primer objetivo "reclamar luz, información y transparencia" ante la operación financiera que prepara el club.

La venta de entre un 5% y un 10% del valor del Real Madrid a un inversor externo fue el gran caballo de batalla de la primera mitad de la campaña, antes de que los nombres propios del mercado de fichajes monopolizaran el debate. Por parte de Riquelme aparecieron Haaland y Rodri, además del compromiso de intentar incorporar a Klopp. Golpes de efecto que no fueron suficientes, como tampoco la ausencia en sus actos de campaña de nombres vinculados a su proyecto como Raúl González, Fernando Hierro o Vicente del Bosque.

La venta como caballo de batalla

El debate sobre la venta del club fue probablemente el asunto que mayor rédito político dio a Enrique Riquelme. Incluso entre parte del electorado que terminó respaldando a Florentino Pérez generó dudas. De ahí que lo sitúe ahora en el centro de la nueva plataforma. "El nuevo contexto institucional, económico, social y deportivo del club, marcado además por el anuncio de una inminente Asamblea General Extraordinaria y de un posible referéndum sobre la venta del Real Madrid, refuerza la necesidad de contar con un espacio permanente de encuentro, escucha y elaboración de propuestas", sostiene el comunicado.

Rodri se pronunció en El Larguero sobre su futuro y sobre Enrique Riquelme / EL LARGUERO @ellarguero

El local de la candidatura de Riquelme está situado frente a las puertas 0 a 6 del Santiago Bernabéu, muy cerca del cuartel general que utilizó Florentino Pérez durante la campaña y que fue desmontado nada más terminar las elecciones. Todavía permanecen restos del montaje del escudo del Real Madrid que presidía la fachada de la sede del presidente, quien concurrió bajo el lema "Mucha historia por hacer". Riquelme pretende aprovechar ahora la visibilidad del inmueble para consolidar un espacio permanente.

La plataforma será presentada con el inicio de la temporada 2026/27. Según explica el comunicado, exigirá "el derecho de los socios a contar con información suficiente, clara y verificable sobre cualquier operación financiera de especial trascendencia que pueda afectar al futuro del club, incluida aquella que pudiera abrir la puerta a una alteración de su naturaleza, su propiedad o su identidad".

Una oposición organizada

Consultadas por SPORT, fuentes de la industria deportiva consideran "necesario" el movimiento que estudia Florentino Pérez por las exigencias competitivas de un mercado en el que se han consolidado actores como los clubes-Estado. En cualquier caso, la comunicación difundida por Riquelme pone más el foco en el cómo que en el qué, al reclamar transparencia y garantías para los socios ante cualquier decisión que pueda modificar la estructura del club.

Florentino junto a su junta directiva en el acta de proclamación / Real Madrid

"Los Estatutos del Real Madrid establecen que la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del club y prevén expresamente que la Asamblea General Extraordinaria pueda decidir sobre la convocatoria de un referéndum entre socios con derecho a voto, como se pudo comprobar durante el periodo electoral", recuerdan desde la plataforma.

El objetivo de la nueva asociación es ejercer una labor de vigilancia sobre las grandes decisiones institucionales del Real Madrid, un papel que hasta ahora no xd había estado articulado de forma estable, más allá de las protestas en el Bernabéu. Una oposición organizada a Florentino Pérez en un momento en el que el presidente busca abrir una nueva etapa deportiva con la llegada de José Mourinho y un mercado en el que ya ha reforzado la plantilla con incorporaciones como Marc Cucurella y Bernardo Silva.