Riquelme carga contra Florentino por el 'caso Negreira' y asegura tener "dos grandes estrellas internacionales" fichadas

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha elegido ABC como el primer diario generalista para una entrevista. Después de Marca, el periódico contra el que Florentino Pérez cargó en su rueda de prensa -llegó a asegurar que “se daría de baja”, después de que su padre fuese suscriptor-, ha sido el elegido por el opositor al actual máximo mandatario del club blanco. Un intercambio en el que el fundador de Cox dio algunas pistas sobre su proyecto deportivo.

"Klopp me encanta"

Evitó dar nombres el primer día de una campaña que se espera culmine el domingo, 7 de junio, en las primeras elecciones en 20 años en el Real Madrid. La confirmación de la cita electoral, después de la aceptación del aval, tendrá lugar este martes, 26 de mayo. “Tengo un acuerdo por el que si yo soy presidente, dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid. Dos estrellas que son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo”, aseguró.

Por el momento, a Riquelme se le ha relacionado con nombres como Haaland, Rodri o Klopp. Ninguno de forma oficial. Sobre el alemán, opina lo siguiente: “Klopp me encanta. Ya lo dije en 2021. Es un buen gestor y un buen entrenador, pero hay otros técnicos que también me gustan, no solo Klopp. Además, Klopp está ahora trabajando para Red Bull. Veremos lo que pasa en los próximos días, pero obviamente es un perfil que me encantaría que entrenase al Real Madrid, antes o después”, aseguró un candidato que promete una reforma estructural del club.

“Yo creo que la figura del director deportivo no existe a día de hoy en el Madrid. Bueno, igual existe y es un fenómeno en un despacho, pero yo al menos no lo conozco. Si yo soy presidente, por supuesto, habrá un director deportivo”, explicó sobre una figura que el Real Madrid de Florentino negó que vaya a incorporar, según desmintió en un comunicado oficial tras la información de la Cadena Ser.

También opinó sobre la ausencia de madridistas en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial: “A mí me da mucha tristeza que el Real Madrid no lleve a nadie a la selección, e imagino que les da tristeza a todos los madridistas, pero esta es la realidad de algunos años de una gestión no profesional”. Igualmente, volvió a criticar lo que considera como inacción de Florentino por el caso Negreira: “Probablemente, el resultado de que al Barcelona no le haya pasado absolutamente nada es porque no empezamos desde el principio con una buena gestión en contra de eso”.

"Es totalmente falso que el Gobierno esté detrás"

El candidato a la presidencia del Real Madrid quiso desmentir algunos de los rumores que han circulado estos días, como la vinculación de algunos de los miembros de su candidatura con el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez. “Esto es totalmente falso. No sé a qué viene que digan eso. No estamos vinculados a absolutamente nadie. Esto es un proyecto deportivo. Mi cuenta de resultados del grupo no tiene ningún beneficio en España, todos mis activos están fuera. No tengo ninguna relación con ningún partido político de este país”, defendió.

Otra de las dudas que sobrevoló esta semana tuvo que ver con la consecución del aval para su candidatura, que finalmente logró a través de la filial española del andorrano Andbank: “El aval me lo ha dado un banco español. Cualquier banco internacional con sucursal y licencia en España es un banco español. Los bancos españoles, a su vez, tienen bancos en México, Brasil o EEUU y cuando te dan allí algo, es el banco del país de origen el que te lo da con licencia para operar. Así que el aval sí que me lo ha dado un banco español”. Tras los primeros pasos, este miércoles espera dar a conocer todos los detalles de su candidatura, una vez haya sido confirmada la data de las elecciones.