Riquelme anuncia que fichará a un jugador "de la selección española" y un entrenador "con equipo" para el Real Madrid

Enrique Riquelme dio detalles de su proyecto deportivo en una entrevista en el 'Partidazo de COPE'. El candidato a la presidencia del Real Madrid explicó que "una de las dos estrellas internacionales" que prometió "jugará el Mundial con la selección española" y que antes de formar su candidatura ató a un entrenador "con equipo" para relevar a Álvaro Arbeloa, que no continuará en el banquillo del Santiago Bernabéu ni con él ni con Florentino Pérez.

"Sí, ya tenemos a dos estrellas internacionales, un entrenador y un director deportivo. Por supuesto que los nombres se sabrán antes de las elecciones. El entrenador lo cerramos antes de la candidatura. El primer día de la carrera electoral no lo podemos explicar todo, pero es un entrenador con equipo y que no ha estado en el Madrid en ningún momento", desveló el fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox.

Sobre los jugadores que ya tiene cerrados, Enrique Riquelme se mostró reacio a dar muchos detalles, pero sí que dio pistas. "Como madridista, estoy jodido de que no vaya ningún madridista con España por primera vez en 16 Mundiales. Si yo soy presidente del Real Madrid, habrá un jugador del Real Madrid que habrá jugado el Mundial con la selección española", avanzó. "¿Lamine? Bueno, hay muchos", respondió al ser preguntado por el genio de Rocafonda.

El candidato dejó claro que veía bien que Florentino Pérez, su rival en los comicios, aprovechara su condición actual de presidente merengue para fichar ya a José Mourinho: "Me parecería mal. En mitad de una candidatura, que alguien fiche obligando al club en mitad de unas elecciones. Él no ha dicho que tenga o no a Mourinho, pero me parecería mal fuera quien fuera".

Entre otras cuestiones, Enrique Riquelme también ha desmentido su supuesta vinculación con Pedro Sánchez. "En esta campaña valdrá cualquier cosa. Ya se han sacado muchas cosas y probablemente se sacarán más. Es totalmente falso, por supuesto. Es rotundamente falso. Esto es deporte y estamos alejados de la política. Conocemos políticos por todo el mundo, pero en España en concreto, mi empresa no tiene ningún activo", sentenció.