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REAL MADRID

Riquelme anuncia a Fernando Hierro para dirigir La Fábrica del Real Madrid

El empresario suma al exjugador como máximo responsable de la cantera, reforzando su proyecto electoral.

Foto de archivo de Fernando Hierro.

Foto de archivo de Fernando Hierro. / Isaac Esquivel / EFE

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Víctor González

Víctor González

La campaña electoral del Real Madrid entra en su recta final y Enrique Riquelme sigue moviendo ficha para intentar disputar la presidencia a Florentino Pérez. A solo cuatro días de las elecciones que se celebrarán este próximo 7 de junio, el empresario ha anunciado la incorporación de Fernando Hierro a su proyecto como máximo responsable de La Fábrica y director de cantera del club blanco.

La noticia llega apenas unos días después de que Riquelme hiciera público el acuerdo con Raúl González para ocupar la dirección deportiva en caso de imponerse en las urnas. Ahora suma otro nombre de enorme peso en la historia reciente del madridismo para reforzar una candidatura que busca presentarse como alternativa al modelo de gestión liderado por Florentino Pérez.

El anuncio fue realizado por el propio Riquelme a través de sus redes sociales. "La Fábrica necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo", señaló el candidato. "Fernando Hierro se incorpora como director de La Fábrica para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo", añadió.

La incorporación de Hierro supone un importante respaldo para el proyecto deportivo de Riquelme. El exdefensa malagueño es una de las grandes leyendas de la entidad madridista tras disputar más de 600 partidos oficiales y conquistar tres Copas de Europa durante su etapa como futbolista. Además, acumula experiencia en los despachos tras haber desempeñado funciones directivas en la Real Federación Española de Fútbol y formar parte de diferentes proyectos deportivos tanto en selecciones nacionales como en clubes.

La propuesta de Riquelme pasa por devolver un papel central a la cantera dentro de la estructura deportiva del club. El empresario considera que La Fábrica debe convertirse nuevamente en uno de los pilares estratégicos del Real Madrid y ha encontrado en Hierro la figura ideal para liderar esa transformación.

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Con Raúl destinado a dirigir el área deportiva y Hierro al frente del fútbol base, el candidato continúa rodeándose de referentes históricos del madridismo para intentar convencer a los socios indecisos antes de la cita electoral.

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