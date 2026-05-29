REAL MADRID
Riquelme no aclara si intentará fichar algún jugador del Barça: "El sábado contestaré"
Durante su entrevista con El Periódico, el candidato a la presidencia del Real Madrid no reveló los nombres propios que tiene atados en caso de salir ganador
Enrique Riquelme ofreció luz sobre muchos puntos de su candidatura en su entrevista con El Periódico, además de responder de forma directa y contundente a todas las acusaciones vertidas por Florentino Pérez. Sin embargo, el candidato a la presidencia del Real Madrid no dio muchas pistas sobre su proyecto deportivo.
Una de sus respuestas más llamativas llegó al ser preguntado por si había contactado con algún jugador del Barça para ficharle. Tras guardar unos instantes de silencio, Riquelme dejó todo en el aire: "Prefiero hablar a partir del sábado. Contestaré a esa pregunta".
Respecto al resto de nombres, el CEO de COX volvió a recurrir a la fecha prevista: "Este sábado me gustaría ya poder avanzar algún nombre propio de jugadores ilusionantes que jugarán en el Real Madrid si fuera presidente".
Por lo tanto, el fin de semana se adivina como una fecha clave en el proceso electoral. Son varios los nombres que han sido relacionados directamente con la candidatura de Riquelme, si bien el de Rodri, centrocampista del Manchester City y la selección española, es el que suena con más fuerza.
Hasta ahora, el proyecto deportivo ha estado en un segundo plano para ambas candidaturas. Riquelme se ha centrado en presentar con el mayor detalle posible todas sus propuestas para el socio, mientras que Florentino ha sido más abstracto y ha basado su discurso en el legado construido y los años triunfales del club bajo su mandato.
Dos estrategias muy distintas, una mirando al pasado y otra al futuro. Eso sí, los socios y aficionados del conjunto blanco esperan con ansias noticias sobre los planes de cada uno de los candidatos respecto a la plantilla y al banquillo.
Tras dos años para olvidar en lo deportivo, el madridismo reclama cambios y soluciones para no vivir un tercer año decepcionante. Florentino Pérez sigue siendo el gran favorito a llevarse el triunfo y sería una gran sorpresa que no lo hiciera, pero los nombres que anuncien ambos podrían contribuir a un cambio en los porcentajes que se manejan hasta ahora.
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