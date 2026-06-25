Rio Ferdinand se rinde a Vinicius: "Merecía el Balón de Oro"

Vinicius Júnior firmó una actuación estelar en la victoria de Brasil por 3-0 frente a Escocia, un resultado que aseguró el liderato del Grupo C en el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid anotó un doblete y alcanzó los cuatro tantos en el torneo, marcando en cada uno de los partidos de la fase de grupos. Además, se sitúa a solo un gol de Lionel Messi en la clasificación de máximos goleadores.

El rendimiento de Vinicius ha sido determinante para la selección brasileña. A sus cuatro goles suma una asistencia y ha liderado a la Canarinha hacia los dieciseisavos de final, recuperando el nivel que lo convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol mundial durante sus mejores temporadas con el Real Madrid. La clasificación también estuvo marcada por el esperado regreso de Neymar, que volvió a disputar un encuentro con Brasil tras casi mil días de ausencia.

"Merecía el Balón de oro"

Tras el partido, la leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, analizó el momento que atraviesa el atacante brasileño y señaló que no haber conquistado el Balón de Oro tuvo un importante impacto en su confianza.

"Vini está aquí, en el Mundial, y ha pasado por unos años difíciles. Desde que no ganó el Balón de Oro, un premio que sigo pensando que debería haber ganado, las cosas han sido complicadas para él", afirmó Ferdinand.

El exdefensor inglés profundizó en el aspecto psicológico de aquella decepción: "Nadie piensa realmente en cuánto puede afectar eso a un jugador. Cuando sientes que mereces conseguir algo y no sucede, a veces te golpea y es difícil superarlo. Creo que eso es lo que le ha pasado".

Ferdinand también destacó la falta de comprensión que suelen recibir las grandes figuras del fútbol: "No ha habido mucha simpatía hacia él. En realidad, nunca suele haberla para las grandes estrellas ni para los futbolistas en general".

Pese a ello, el inglés considera que el brasileño está recuperando su mejor versión durante este Mundial. "En los tres primeros partidos del torneo, Vinicius ha dado un paso al frente. Ya suma cuatro goles y una asistencia, y está a solo un tanto de Messi, que lidera la clasificación de goleadores", aseguró.

Para Ferdinand, el rendimiento de Vinícius será decisivo en las aspiraciones de Brasil al título. "Si Brasil quiere ganar este Mundial, va a ser fundamental. Si él no rinde, Brasil no gana. Así de importante es para esta selección", declaró el exfutbolista.

Vinicius Junior, durante el Brasil-Escocia / EFE

Y concluyó con una advertencia para los rivales de la Canarinha: "Tiene goles, tiene asistencias y es una amenaza constante. Empieza a parecerse al Vinicius que vimos con la camiseta del Real Madrid hace uno o dos años. Y eso es peligroso para todos los demás y una gran noticia para la selección brasileña".

Con el respaldo de una voz tan autorizada como la de Rio Ferdinand y tras un arranque de torneo sobresaliente, Vinicius Júnior afronta la fase eliminatoria como uno de los grandes candidatos a la Bota de Oro y como el líder que Brasil necesita para volver a soñar con la conquista de su sexta estrella mundial.