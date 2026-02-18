Rio Ferdinand defiende a Vinícius: "Estas ratas racistas tienen que ser castigadas"

Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y de la selección inglesa, defendió a Vinícius Júnior después del incidente racista ocurrido en Lisboa y dijo que esta clase de actos no se pueden aceptar y que las "ratas racistas" tienen que ser castigadas.

El que fuera central inglés, ahora comentarista en la televisión británica, se grabó un vídeo para sus redes sociales defendiendo al jugador del Real Madrid tras el supuesto ataque racista por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica.

"¿Hay que culpar a Vini? ¿Que no debería celebrarlo así? ¿Cómo? Es inaceptable. El fútbol es un deporte bonito. Por ejemplo, ¿por qué amamos a Roger Milla? Por cómo lo celebró con sus aficionados. Están intentando robarnos lo bonito de este deporte. Esta clase de basura, estas ratas que dicen esos comentarios racistas, deben ser castigados. No tenemos que protegerlos".

"Especialmente cuando un compañero suyo como Kylian Mbappé ha dicho que lo escuchó. Solo te tapas la boca cuando tienes algo que ocultar. Es asqueroso. ¿Cómo puede la gente justificar esos insultos por una celebración? Ahora quiero ver cómo las autoridades responde", añadió Ferdinand.

Este martes, en el Benfica-Real Madrid, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinicius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

"Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un "mono". Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinícius en el momento del suceso.