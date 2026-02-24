Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Riesgo de sanción para Vinicius y otros cuatro jugadores del Madrid

Hasta cinco futbolistas del conjunto blanco podrían perderse el partido de ida de los octavos de final de la Champions League en caso de ver una amarilla este miércoles en el Bernabéu

Vinicius vio la amarilla tras celebrar su gol ante el Benfica

Vinicius vio la amarilla tras celebrar su gol ante el Benfica

Champions

Christian Blasco

Christian Blasco

Los futbolistas del Real Madrid tendrán que ser prudentes en el encuentro de este miércoles ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. Hasta cinco jugadores del conjunto blanco están apercibidos de sanción y se perderían la ida de los octavos de final en caso de que vean una amarilla ante el equipo luso y el conjunto de Arbeloa pase de ronda.

Entre los cinco destaca por encima de todos Vinicius Jr. El brasileño vio la amarilla ante en Da Luz después de su celebración. Es la segunda cartulina de este edición que ve el extremo, la otra fue ante el Liverpool. En la vuelta en el Bernabéu, el jugador del Madrid tendrá que ir con mucho cuidado, especialmente teniendo en cuenta la tensión que existe en torno a su figura y sus cuentas pendientes con varios futbolistas del Benfica como Otamendi.

Lisbon (Portugal), 17/02/2026.- Benfica's Rafa (L) fights for the ball with Real Madrid's Aurelien Tchouameni during their UEFA Champions League play-off 1st leg match between Benfica and Real Madrid in Lisbon, Portugal, 17 February 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Tchouameni, ante el Benfica / MIGUEL A. LOPES / EFE

Por lo que respecta a los otros cuatro jugadores, dos de ellos son titulares fijos: Aurelien Tchouameni y Álvaro Carreras. El pivote francés lo juega todo, siendo una pieza fundamental para Arbeloa, mientras que el lateral izquierdo también es un habitual del once, a pesar de que el técnico tiene otras opciones como Camavinga, Fran García o Mendy.

Los otros dos jugadores apercibidos no tienen clara su presencia en el Bernabéu este miércoles. Por un lado, Bellingham es baja segura para el partido por lesión. Por su parte, Dean Huijsen, que ya se perdió el encuentro de Liga ante Osasuna por problemas físicos, es seria duda para el encuentro ante los de Mourinho.

Perder a cualquiera de ellos para unos hipotéticos octavos de final sería un problema serio para Arbeloa. De pasar ante el Benfica, los blancos tendrán que jugar ante el Sporting de Portugal o verse las caras un año más con el Manchester City de Pep Guardiola.

Con el corto resultado cosechado en la ida, el técnico tiene imposible preparar rotaciones y resguardar a sus jugadores, por lo que estarán muy expuestos a una tarjeta amarilla. En el encuentro de ida en Da Luz, cuatro jugadores vieron tarjeta amarilla. Prestianni y Sudakov en el Benfica y Vinicius y Mbappé en el Madrid. La tensión que se ha vivido durante toda la semana jugará un papel importante en el devenir del encuentro.

