Riesgo real de perder el vestuario para Xabi

Atravesamos días de dudas en torno al nuevo proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid. El técnico tolosarra ha ganado 17 de los 21 partidos que ha dirigido desde su llegada al banquillo blanco, pero las tres derrotas que ha acumulado han sido especialmente dolorosas.

Salvando el Clásico, en el que los blancos fueron superiores a un Barça mermado por las bajas, el Madrid ha perdido todos los grandes duelos que ha disputado. No se trata solo de caer, sino de la forma en que lo ha hecho. El PSG les bajó a la tierra en el Mundial de Clubes (4-0), el Atlético (5-2) evidenció carencias estructurales del equipo y ante el Liverpool (1-0) solo Courtois evitó una hecatombe mayor.

La preocupación en el madridismo es comprensible, pero no se limita únicamente a lo que ocurre sobre el césped. Fuera del campo, los roces entre el técnico y los futbolistas son cada vez más evidentes.

La relación gestual de Xabi Alonso con Vinicius es mucho más fría que la que tenía con sus antecesores. / AP

En la memoria reciente de todos está el enfado público de Vinicius con Xabi. El técnico decidió sustituirle en el Clásico y el brasileño no ocultó su enfado con gestos y frases dirigidas al banquillo. Un episodio que venía de antes, ya que el extremo no está nada contento con la gestión de sus minutos: es un cambio habitual, mientras Mbappé parece intocable y solo se pierde los minutos de la basura en algunos encuentros.

Xabi ha insistido en zanjar la polémica cada vez que se le ha preguntado por ella, pero desde el entorno de Vinicius insisten en que el distanciamiento es real y que podría incluso tener consecuencias directas en su futuro y en su decisión respecto a una renovación con el conjunto blanco.

Trent Alexander-Arnold, tras la derrota con el Real Madrid en Liverpool. / ADAM VAUGHAN / EFE

El internacional brasileño es el máximo exponente de los roces del vestuario con el técnico, pero no es el único. Fede Valverde lanzó un órdago al afirmar públicamente que él no había "nacido para jugar de lateral" y que no "se sentía cómodo", aunque depués rectificó y asumiendo su papel en dicha posición ante las bajas de Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

Este último fue protagonista en el partido ante el Liverpool en Champions, donde la que fue su afición le dedicó una sonora pitada cuando saltó al campo a 10 minutos del final. Según explicó Josep Pedrerol en El Chiringuito, la decisión no sentó bien al vestuario. "No sé si el mensaje de Xabi cala en el vestuario. Saca a Arnold a jugar faltando 10 minutos, ¿para qué? ¿Para que le pite todo el estadio? En el vestuario se comentó ayer por qué expuso a Arnold. Hay jugadores que ven a un Xabi Alonso que tiene una frialdad excesiva y que no entiende a los jugadores. Y no es solo Vinicius. Tengo dudas de que Xabi Alonso y los jugadores vayan por el mismo camino, de la mano", sentenció el presentador.

Hace solo unos días, The Athletic publicó un artículo en el cual llegaba a afirmar que una persona cercana a un jugador veterano del Madrid fue tajante sobre la forma de actuar del nuevo entrenador blanco: "Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi".

Las filtraciones desde dentro del vestuario se acumulan y parecen ir en contra del técnico, una señal clara de que no todos están conformes con su gestión. Gareth Bale ya lanzó un aviso muy serio a Xabi: "Creo que todo el mundo sabe que en el Real Madrid a veces se trata más de gestionar a los jugadores que de tácticas. No es lo mismo entrenar al Bayer Leverkusen que al Real Madrid".

Por el momento, Xabi insiste con su método, a pesar de que le cueste un mayor distanciamiento con un sector de la plantilla. Mientras los resultados vayan saliendo, pocos podrán discutir al entrenador, pero con derrotas como la del derbi o Anfield, la sensación de que el proyecto se tambalea vuelve a sobrevolar el Bernabéu.