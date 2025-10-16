Riesgo Mundial para Trent

No ha sido el inicio de temporada que Trent Alexander-Arnold esperaba. El lateral derecho llegó libre desde el Liverpool como uno de los grandes fichajes del verano. Hace justo un año, en octubre de 2024, realizó unas declaraciones en las que mostraba una ambición desmedida, hablando incluso de ganar el Balón de Oro.

"Creo que puedo ganarlo, quiero ser el primer lateral derecho en hacerlo", explicó en unas declaraciones en Sky Sports. El galardón a mejor jugador del mundo parece muy lejano, al menos a día de hoy, y las preocupaciones que atañen ahora al futbolista del Real Madrid son otras no menos importantes.

Perjudicado por las lesiones

Entre ellas, sin lugar a dudas, está la de lograr tener continuidad en su nuevo club. Xabi Alonso parecía tener un plan claro con el inglés y Dani Carvajal. Trent empezó siendo el titular en todos los partidos en casa, mientras que Carvajal hacia lo propio cuando tocaba jugar fuera. Una forma de manejar la competitividad en la posición a la espera de que llegaran los partidos más importantes.

Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, los laterales derechos del Real Madrid. / AGENCIAS

Sin embargo, nunca pudimos conocer qué hubiera hecho el técnico si Alexander-Arnold y Carvajal hubieran estado en plenas condiciones en el derbi ante el Atlético. El inglés cayó lesionado 10 días antes, en los primeros minutos del partido ante el Olympique de Marsella en Champions League.

Un contratiempo muscular que ha mantenido al defensa fuera de los terrenos de juego hasta ahora. Trent está recortando los plazos previstos a un ritmo frenético y aspira a estar disponible para el primer Clásico de la temporada, que se jugará el próximo 26 de octubre. Eso sí, a día de hoy todo hace indicar que lo tiene muy complicado para ser titular.

Riesgo de quedarse sin Mundial

Todo esto ha tenido una influencia directa en su estatus en la selección inglesa. La realidad es que Trent no ha estado convocado en los dos últimos parones de selecciones por motivos diversos. Su último con el equipo de Tuchel encuentro fue el pasado mes de junio, cuando disputó los últimos 25 minutos del partido ante Andorra.

Thomas Tuchel durante el partido de la selección de Inglaterra ante Letonia / EFE/EPA/TOMS KALNINS

Para buscar su última titularidad hay que retroceder más de un año, concretamente al 13 de octubre de 2024. Aquel día jugó los 90 minutos y marcó un gol en el triunfo inglés ante Finlandia (1-3).

"No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y su personalidad, pero para esta convocatoria he optado por Reece (James) y Tino (Livramento). Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones. Sé que quería venir. He optado por otros", explicó Tuchel cuando le dejó fuera en la lista de convocados de los partidos de septiembre.

La realidad es que la presencia de Alexander-Arnold en el próximo Mundial se está complicando cada vez más. Las lesiones le impiden tener continuidad y en la selección Reece James es el titular si está en buenas condiciones, algo que no está asegurado debido a sus continuos problemas físicos.

Tuchel tiene en mente para esa posición a jugadores como Djed Spence o el ya mencionado Tino Livramento. La situación no es sencilla para un Alexander-Arnold que, a día de hoy, no tiene el puesto de titular asegurado en el Madrid y tampoco su presencia en el Mundial de este verano.