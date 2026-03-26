Real Madrid
Los ridículos del Madrid femenino ante el Barça hartan al club y a la afición
El sexto proyecto blanco vuelve a ser vapuleado por el Barcelona, que convierte al equipo de Pau Quesada en su juguete favorito y en un segundón de libro
El Real Madrid irrumpió en la elite del fútbol femenino en la temporada 2020-2021, tras absorber al CD Tacón. Era la alternativa para hacer frente al Barcelona, rey absoluto del fútbol femenino español. La tarea no iba a ser sencilla, había que darse un tiempo para construir un equipo que hiciese frente al potencias de las blaugranas. Pero los fracaso en el intento se repiten por mucho que insistan que están más cerca. ¿Cerca de qué?
Al principio era lógico que se sucediesen las derrotas e incluso se aceptasen las goleadas como en el primer enfrentamiento liguero que acabó 9-1 para las azulgranas o el 0-6 del partido de vuelta. Poco ha cambiado desde entonces después del 2-6 de este miércoles, en el partido de ida de Champions disputa de en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas.
Aplastadas
El balance general de sus enfrentamientos sobrepasa lo normal, teniendo en cuenta que los blancos han ido de menos a más en estas seis temporadas reforzando su plantilla. El Barça ha ganado 23 de los 24 enfrentamientos, pero lo que llama poderosamente la atención es la diferencia de goles: ¡90-13! Datos tan contundentes como sonrojantes para un equipo que presume de su escudo.
El set de las azulgranas este miércoles, maquillado por los dos goles de Linda, la única jugadora que está a la altura junto a Atenea, provoca enfado e indignación en el club pero, sobre todo a la afición, que no cree en el equipo ni en sus jugadoras. Es cierto que el Madrid ha conseguido superar al resto de rivales de la Liga, pero sigue muy lejos del Barcelona.
Sin actitud
Como con el equipo masculino hasta que llegó Arbeloa, la actitud de las jugadoras en el Clásico europeo no estuvo a la altura, muy lejos de lo que se espera del escudo que llevan en el pecho. Que el técnico Pau Quesada pida perdón con un timorato “se ha visto al Real Madrid que no queríamos ver”, enfada aún más a todos.
Es muy triste que las actuales aspiraciones de todo un Real Madrid sean no perder por goleada ante su máximo rival nacional. Un equipo que todavía no ha ganado ningún título desde que compite en la máxima categoría. Sus máximos éxitos son cuatro subtítulos ligueros. Su sala de trofeos sigue vacía después de seis años compitiendo, lo que convierte al Madrid en un segundón de libro.
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