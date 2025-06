Ribery responde a Cristiano por sus palabras sobre Lamine y el Balón de Oro

El Balón de Oro está en boca de todos. Después del triunfo de España ante Francia con gran protagonismo de Lamine Yamal y una actuación discreta de Ousmane Dembélé, el debate está más encendido que nunca.

Entre los que se han mojado al respecto, una de las declaraciones más llamativas ha sido la de Cristiano Ronaldo, que se medirá al canterano del Barça en la final de la Nations League entre España y Portugal, un partido que también podría tener peso de cara a las votaciones para el galardón.

“Los premios individuales han perdido algo de consenso; no puedo decir nada sobre quién debe ganar. En mi opinión, quienes destacan y ganan la Champions League deberían ganar. Pero no hay consenso. No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que ocurre entre bastidores. Lamine podría ganar, como Dembelé o Vitinha, otros jugadores emergentes... Pero los premios individuales son irrelevantes”, afirmó el exjugador del Real Madrid.

Las declaraciones no han sentado muy bien a Frank Ribery, exjugador francés, que ha respondido a Cristiano aprovechando sus redes sociales.

"¿Entonces necesitas ganar la Champions League para ganar el Balón de Oro?", ha escrito el ex del Bayern acompañado de unos emoticonos de carcajadas, dejando notar la ironía de sus palabras.

¿Recuerdas qué pasó en 2013?

La respuesta de Ribery se debe a lo que ocurrió en 2013, cuando Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro por delante de Messi y del francés, a pesar de que este último había ganado el triplete con el Bayern de Múnich, incluyendo la Champions League.

Aquella decisión despertó mucha polémica en su momento, ya que Ribery realizó un año espectacular en lo individual, pero especialmente fue clave para los títulos colectivos del Bayern.

Sin embargo, el extremo terminó tercero por delante de Cristiano y Messi, acostumbrados a ocupar los primeros puestos durante más de una década.

Unos años después, Ribery ya se mostró muy enfadado con la decisión. "Para mí fue como un robo", llegó a decir el francés.

"Tuve el apoyo de algunos franceses, pero no tuve a todo mi país detrás. Vi con mis propios ojos a gente, a franceses, incluso a entrenadores diciendo: es Cristiano Ronaldo (para el Balón de Oro). ¿Crees que Portugal hubiera querido a Messi o Ribéry? Imposible. ¿Crees que Argentina hubiera querido que Ronaldo o Messi fueran Balón de Oro? Imposible. No todo el mundo en Francia quería que ganase el Balón de Oro", afirmó en una entrevista con Canal+ Francia.