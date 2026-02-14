Revolución a la vista en el Madrid con hasta 6 fichajes

El Madrid necesita cambios. El fracaso del proyecto Xabi Alonso supuso un antes y un después en la visión que tenía la cúpula del club. Durante muchos mercados, la directiva se negó a realizar una serie de fichajes con el pensamiento de que la plantilla actual es más que suficiente para pelear por todos los títulos.

A pesar de todo, lo sucedido en los últimos meses ha puesto el foco en el rendimiento de algunos futbolistas y sus sinergias. El súperequipo que Florentino creó durante años para suceder al grupo de jugadores más exitosos de la historia del club no ha cumplido las expectativas y ahora toca reaccionar.

Dos regresos

Los dos primeros jugadores que llegarán en verano parecen claros en el seno del club. Por un lado, Endrick regresará de su cesión en el Olympique de Lyon y lo hará con un estatus diferente al que se fue. Su rendimiento excepcional le abre una puerta a reclamar más minutos en el Madrid. Con Mbappé acaparando todos los focos en la punta de lanza, la posición de extremo derecho, donde ni Brahim, ni Rodrygo, ni Mastantuono convencen, puede ser su gran opción.

Nico Paz, una de las estrellas del Como / X

El siguiente futbolista que volverá es Nico Paz. En este caso, sí se tratará de un fichaje, ya que el club ejercerá la opción de recompra que tiene sobre el actual mediapunta del Como, que alcanza los 9 millones de euros. Incluso se podría valorar una compensación mayor para el conjunto italiano, cuyas relaciones con el Madrid son excelentes. El regreso del argentino es obligado después de que se haya convertido en uno de los mejores jugadores de la Serie A, pero su sitio en el equipo no está tan claro ante futbolistas que ocupan zonas similares como Arda Güler, Mastantuono o, en menor medida, Jude Bellingham.

Hasta cuatro fichajes

Lo más importante, no obstante, llegará con los fichajes que el club se ha visto obligado a plantearse. Dos de ellos podrían ser para la misma posición, la de defensa central. David Alaba y Antonio Rüdiger terminan contrato y solo el alemán tiene opciones de continuar. De hacerlo, las garantías que puede ofrecer en lo físico no son demasiado halagüeñas. En el club hay mucha confianza en Eder Militao, pero sus continuas lesiones obligan a tener recambios.

Ibrahima Konaté, central del Liverpool / EFE

Huijsen y Asencio seguirán siendo opciones para el once, pero el rendimiento del primero ha caído en picado. Como posibles fichajes, el club se plantea garantizarse la llegada de un jugador que termina contrato. Son muchos los que han sonado en los últimos meses, pero el destino de algunos de ellos (Upamecano o Guehi) ya está decidido. Konaté ha vuelto aparecer como la opción favorita, mientras que Jacobo Ramón es seguido de cerca y sería una opción low cost.

El otro gran fichaje llegaría en el centro del campo. Tras la negativa de traer a Zubimendi el pasado verano (petición expresa de Xabi Alonso), el juego del equipo conlleva un replanteamiento serio. La necesidad de fichar a un jugón, un organizador, es ahora imperiosa. El problema es que los pocos futbolistas élite para ese rol están bien atados por sus clubes y sus salidas serían millonarias. De ese modo, el Madrid pone el foco en futbolistas de un segundo nivel, pero con potencial, como es el caso de Kees Smit.

Carvajal podría despedirse del Real Madrid esta temporada / EFE

Por último, la posible salida de Carvajal al acabar su contrato en junio puede provocar el fichaje de un lateral derecho. El canterano David Jiménez aparece como una opción viable, pero si el club no apuesta por él, tendrá que ir al mercado, especialmente viendo el historial de lesiones de Trent Alexander-Arnold y las reticencias de Fede Valverde a jugar en esa posición.