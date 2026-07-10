Revolución total en los servicios médicos del Real Madrid por la plaga de lesiones

Después de una temporada marcada por la plaga de lesiones y las dudas en torno a la gestión médica del club, el Real Madrid ha decidido actuar. Florentino Pérez continúa acometiendo una profunda revolución en uno de los departamentos más cuestionados durante los últimos meses con el objetivo de devolver la confianza a una plantilla que ha vivido un curso especialmente complicado en el apartado físico.

El presidente blanco considera prioritario reforzar los servicios médicos y los cambios no dejan de sucederse. La reestructuración comenzó con el regreso de Niko Mihic a principios de año y ha continuado con varias salidas de peso. La más reciente ha sido la del doctor Manuel Arroyo, cuya dimisión ya ha sido oficializada por el club apenas un año después de aterrizar en Valdebebas procedente del Granada. Antes también había abandonado la entidad Felipe Segura, responsable médico del primer equipo.

El cuerpo médico del Madrid tras una lesión de Militao / Associated Press/LaPresse / LAP

Uno de los médicos más cotizados del fútbol francés

El Real Madrid ya tiene sustituto. Según ha informado The Athletic, el club blanco ha incorporado a Alexandre Creuzé, hasta ahora jefe de los servicios médicos del AS Mónaco, para asumir la un puesto en el cuerpo médico del primer equipo.

El doctor francés, de 45 años, está considerado como uno de los grandes referentes de la medicina deportiva en Francia. Especialista en rehabilitación, llegó al Mónaco en 2018 y desde 2024 ejercía como máximo responsable de los servicios médicos del club del Principado. Anteriormente desarrolló buena parte de su carrera en distintos clubes de la región de Burdeos, incluido el Girondins, además de trabajar en deportes como el baloncesto y el rugby.

Según la información de The Athletic, Creuzé será el responsable médico del primer equipo, mientras que Mihic continuará supervisando toda la estructura sanitaria del club blanco.

Alexandre Creuzé / Cyril Dodergny / Nice-matin

Un departamento muy señalado

El anterior cuerpo médico quedó especialmente señalado tras una temporada marcada por una larga lista de problemas físicos y varios casos muy mediáticos. Entre ellos, la gestión de la lesión de Kylian Mbappé, que buscó una segunda opinión médica en Francia después de no encontrar solución en Valdebebas, o la de Jude Bellingham, que también recurrió a especialistas en Inglaterra durante su recuperación. A ello se sumaron los casos de Rodrygo, Courtois y las continuas lesiones musculares que castigaron a la plantilla a lo largo del curso.

Con la llegada de Creuzé, el Real Madrid busca poner fin a una de las etapas más delicadas de sus servicios médicos y recuperar la confianza de un vestuario que, durante los últimos meses, llegó a cuestionar internamente la gestión de varias lesiones importantes.