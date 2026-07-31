Revolución total en el Real Madrid: así sería el once titular de José Mourinho

José Mourinho apenas lleva unas semanas al frente del Real Madrid, pero los primeros amistosos y los perfiles que el club ha fichado en el mercado ya permiten imaginar cuál podría ser su once de gala. Todo apunta a que el técnico portugués apostará por un 4-2-3-1, un sistema que le ofrece equilibrio entre solidez defensiva y libertad para que el talento marque diferencias en los últimos metros.

Una defensa renovada

Bajo palos no hay debate. Thibaut Courtois seguirá siendo el guardián de la portería blanca, mientras que la defensa podría sufrir una importante renovación. Dumfries ocuparía el lateral derecho por su potencia y recorrido, aunque Trent Alexander-Arnold seguiría siendo una alternativa de enorme valor gracias a su capacidad para participar en la salida de balón desde posiciones interiores, algo que ya ha dejado entrever durante la pretemporada. Se trata de una de las principales dudas del posible once de Mou, ya que ninguno ofrece garantías en el apartado estrictamente defensivo.

Dumfries, entrenando con el Real Madrid / Real Madrid

En el centro de la defensa, Rüdiger apunta a tener muchos minutos acompañado por Dean Huijsen, un central con gran capacidad para sacar el balón jugado. Militao sería titular indiscutible si estuviera al 100%, pero sus problemas físicos y la falta de continuidad le han lastrado mucho en cursos pasados. La gran duda llega con Ibrahima Konaté. Sus grandes años como central del Liverpool se han visto opacados por una última temporada muy negativa. La versión que ofrezca puede darle un puesto como titular o relegarle por completo al banco de suplentes.

En el lateral izquierdo no hay dudas. Cucurella aportaría intensidad, profundidad y un gran despliegue físico para complementar los movimientos interiores de Vinicius, dejando a Álvaro Carreras como principal alternativa.

Dudas en el centro del campo

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

El centro del campo aparece como una de las zonas que más cambiaría gracias a un solo fichaje. La inminente llegada de Rodri cambiaría por completo el funcionamiento del equipo. El internacional español asumiría la dirección del juego desde el doble pivote, aportando pausa, criterio y equilibrio. A su lado aparecería Fede Valverde, con mayor libertad para romper líneas, presionar y llegar al área rival. Quedarían relegados a un segundo plano futbolistas como Tchouameni o Camavinga, que podrían tener la puerta de salida abierta. Además, Mou también contaría con la polivalencia de Bernardo Silva, que tendrá muchos minutos a lo largo de la temporada y que puede jugar en el doble pivote acompañando a Rodri, en el extremo derecho o de mediapunta.

Por delante de ellos, Jude Bellingham tendría un papel protagonista como mediapunta. El inglés disfrutaría de libertad para aparecer entre líneas, conectar con los atacantes y sumarse al área desde segunda línea, una posición que potencia su capacidad para influir en la finalización de las jugadas, la zona donde más ha destacado. La alternativa en esta posición es Arda Güler. El turco se ganó tener un papel protagonista el año pasado, pero la cantidad de estrellas arriba y los nuevos fichajes le cierran la puerta a un puesto en el once titular.

Un ataque de ensueño

En los extremos, Vinicius seguiría siendo la principal referencia por la izquierda siempre y cuando se resuelva su renovación y permanezca en el equipo. La llegada de Cucurella puede ser uno de los principales potenciadores del brasileño para recuperar su mejor nivel. En la derecha, el fichaje de Diomande ofrecería una amenaza constante al espacio y ayudaría a equilibrar un ataque que durante las últimas temporadas ha dependido en exceso del costado izquierdo. El Madrid lleva mucho tiempo sin un extremo derecho determinante y la llegada del costa marfileño puede cambiar la estructura del apartado ofensivo por completo.

El caso de la renovación de Vinicius puede cambiarlo todo en el Real Madrid / EP

La referencia ofensiva seguiría siendo Kylian Mbappé. Toca ver la exigencia de Mourinho con el francés en tareas defensivas, uno de sus puntos débiles en las últimas temporadas. Sabiendo la importancia que tiene esa faceta para el portugués, no cabe duda que le pedirá mayor compromiso en la presión. Rodeado por futbolistas como Vinicius, Bellingham o Diomande, el francés tendría el contexto ideal para explotar su capacidad goleadora. Endrick lo tendrá muy difícil para tener los minutos que busca, especialmente tras la llegada de Carlos Espí.

Aún es pronto para asegurar que este será el once definitivo, pero los fichajes realizados invitan a pensar que el Madrid ha atajado de raíz algunos de los problemas de los que ha adolecido en las últimas temporadas: creación en el centro del campo, compensación del lado derecho del ataque y mayor solidez defensiva. Mourinho empieza a definir los pilares de su nuevo proyecto.