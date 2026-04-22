La no revolución del Real Madrid

No habrá cambios radicales en el Real Madrid en cuanto a plantilla se refiere. A pesar de las dos temporadas consecutivas sin lograr los títulos más importantes, el conjunto blanco no variará las líneas maestras de su proyecto. Sin ventas de nombres importantes, los fichajes se centrarán en elevar el nivel en zonas muy concretas.

El equipo madridista es plenamente consciente de la decepción que han supuesto estas dos campañas, pero su confianza en la plantilla se mantiene firme. Hay varios nombres propios que han decepcionado por diferentes motivos, como son los casos de Camavinga, Asencio o Carreras, mientras que se esperaba más de jugadores como Huijsen o Mastantuono, si bien la juventud sigue siendo un punto a favor de estos últimos.

La constelación de estrellas formada por Vinicius Jr, Jude Bellingham y Kylian Mbappé no ha funcionado hasta el momento. De hecho, sus actuaciones en conjunto han sido más bien desalentadoras y el encaje del tridente en un mismo sistema se antoja muy complicado.

Mbappé sufrió un duro revés ante el Bayern de Múnich / RONALD WITTEK / EFE

Pero ni con este contexto el Madrid se plantea sacar a alguna de sus tres estrellas. El club confía en su calidad y deben ser el eje del proyecto junto a otros jugadores como Courtois, Fede Valverde y Eder Militao siempre que esté sano. Ni siquiera la delicada situación contractual de Vinicius Jr puede cambiar la situación.

El brasileño entrará en dos meses en su último año de contrato y en enero de 2027 podrá negociar con cualquier club para irse libre. No obstante, tal y como han informado medios cercanos al conjunto blanco, para Florentino no hay dudas: el extremo debe renovar y ser una de las banderas del club.

Vinicius Junior se queja durante el partido ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin grandes ventas a la vista, el club dará salida únicamente a jugadores que terminen contrato (Alaba saldrá y Carvajal debe decidir) y escuchará ofertas por otros que o bien no han contado con muchas oportunidades (Fran García, Ceballos o Gonzalo García) o bien no han rendido al nivel esperado (Camavinga o Asencio).

Eso sí, que no haya una revolución de dimensiones importantes no implica que no haya fichajes. El ataque sumará nuevas alternativas con los regresos de Endrick y Nico Paz, mientras que la decisión con Víctor Muñoz, que también interesa al Barça, se tomará una vez termine la temporada.

A partir de ahí, las tres posiciones que se podrían reforzar son el puesto de central, el mediocentro (una de las prioridades del club) y el de lateral derecho en caso de que Carvajal finalmente se vaya, siempre y cuando no se opte por darle la oportunidad a un canterano como Fortea. Un mercado discreto, pero que puede darle una nueva cara al Real Madrid en el caso de acertar con los nombres, especialmente en el centro del campo.