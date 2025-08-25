La revolución física de Mbappé que da oxígeno al Madrid

Kylian Mbappé afronta su segunda temporada en el Real Madrid desde una posición de liderazgo absoluto. Después de una primera campaña de adaptación, en la que tuvo que buscar su rol dentro de un vestuario donde existían varias realidades, el segundo capítulo de la vida del galo en el club blanco ha arrancado de la mejor manera. Con tres goles que le hacen empatar con Buchanan, del Villarreal, en la tabla de máximos goleadores que lideró el año anterior.

Recuperación de peso a base de músculo

El '10' del Madrid ha ido modelando su cuerpo hasta el actual equilibrio. Lo ha hecho para adaptarse a los requerimientos de Xabi Alonso, que no pudo contar con él para el inicio del Mundial de Clubes. Mbappé sufrió una intoxicación alimentaria que le hizo perder más de seis kilos. Su imagen cadavérica en el gimnasio causó impresión. Sin embargo, el galo vio en esta desfiguración una oportunidad para transformar su físico, algo palpable en el inicio de curso.

Mbappé ha recuperado lo perdido, pero lo ha ganado con una parte importante de músculo. Lo ha hecho con naturalidad, en unas vacaciones en las que ha seguido el plan específico que el club le ha dado a los jugadores, complementándolo con actividades físicas al aire libre, como partidos de tenis o pádel. De este modo, el delantero blanco presenta ahora una figura más estilizada, donde ha ganado tren inferior, lo que le dota de una mayor finura en los desmarques y definiciones.

Esto se ejemplifica en la acción del primer gol contra el Real Oviedo. Un buen pase filtrado de Güler en el que se gira a la perfección para terminar con una definición marca de la casa. El Madrid volvió a encontrar la llave en las piernas del francés, que mantiene una tendencia al alza desde el final de la pasada temporada, cortada por el virus del Mundial de Clubes que finalmente ha sido una oportunidad en la transformación de '9' a '10' en el equipo madridista.

El Madrid de Xabi Alonso se ha encontrado, tanto frente a Osasuna como ante el Oviedo, dos defensas cerradas. Será la tónica habitual esta temporada, por lo menos en LaLiga. Ante esa tesitura, el campo de acción del parsino ha consistido en abrir las costuras con mucha movilidad en el centro del ataque. Vuelve a estar cercano a la visión más dominante que mostró en el PSG: recibe en el centro del campo, aparece entre líneas y tira continuos desmarques.

Mbappé, el habitual desatascador del Madrid

Mbappé ha dado oxígeno a Xabi Alonso en el inicio de temporada. Sus goles le han permitido experimentar y cambiar de planteamientos en busca de una mejoría que no tiene un único camino. En lo que va de año natural, el francés suma 33 goles en 37 partidos. Ningún otro futbolista ha anotado más tantos en las cinco grandes ligas desde el inicio de la temporada 2024/2025, su primera en territorio blanco: 47, por delante de Harry Kane (45), Lewandowski (42) y Guirassy (40).

La sensación de oxígeno que traslada Mbappé al Madrid se plasma en que con el primer gol ante el Real Oviedo, que complementaría con otro tanto posterior, a pase de Vinicius, son ya 13 las veces que el galo ha roto la resistencia de un equipo de LaLiga. Su versión de partida en la temporada 2025/2025 nada tiene que ver con la del jugador que tardó en entrar en dinámica. Un futbolista retraído y errante que nada tenía que ver con el explosivo campeón del mundo.

"Voy a intentar ayudarle y que él ayude al equipo a ganar partidos. Es una parte fundamental del equipo. Cuanto mejor encajen las piezas va a ser una de las claves de la temporada para poder jugar como equipo", aseguraba Xabi Alonso en la previa al partido frente al Real Oviedo, durante el cual se dio un fuerte apretón de manos con el galo tras sustituirle después de una gran actuación. También fuera de lo estrictamente deportivo, tapándole la boca Vinicius tras los exabruptos de su gol y felicitándole en redes sociales por su actuación, poniendo el sentido en una relación que hasta el momento no ha dado grandes frutos, pero que, en caso de hacerlo, dependerá en gran medida del francés.