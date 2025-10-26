Los 'revientatifos' del Bernabéu: "Es un síntoma de no tener orgullo"

Los 'tifos' eran uno de los secretos mejor guardados. Un trabajo minucioso y, en la mayor parte de los casos, desinteresado, que realizaban los hinchas para darle color y cariño a sus equipos. Sin embargo, el fútbol moderno se ha llevado por delante esta práctica en determinados escenarios como el Bernabéu. Tal y como sucedió en el duelo frente a la Juventus, el mosaico que se mostrará en el clásico ha sido revelado.

Filtraciones desde los locales del estadio

Las puestas en escena de los hinchas del Real Madrid han dejado de ser un secreto. El 'spoiler' llega siempre desde dentro. Son varios los establecimientos de restauración que dan hacia el interior del campo, lo que lleva a desvelar las claves de la animación. El Plaza Mahou, el Arzábal Bernabéu, el Puerta 57 y los más recientes KŌ by 99 Sushi Bar y Starbucks Bernabéu dan directamente al verde del estadio madridista.

Los turistas o visitantes ocasionales, que se han convertido en una parte relevante del aforo del campo, sacan fotos y vídeos. Otros de los que contribuyen a al descubrimiento son los 'insiders', usuarios de redes sociales, en algunos casos especialistas en el Bernabéu. Un campo que ha generado mucho contenido, sobre todo por la eterna reforma de la que se han ido retransmitiendo, casi en directo, cada cambio.

Los que acudan este domingo (16:15) al Bernabéu verán -y participarán- en un mosaico de cartulinas que reproducirá el escudo del club y la palabra 'grandeza'. En los vídeos filtrados se puede intuir la disposición de una composición que ha perdido el efecto sorpresa. "Desvelar un secreto que se supone bien guardado, y mostrarlo antes de que salgan los jugadores, es un signo de no tener orgullo para sorprender a todo el estadio, uno de los momentos más emotivos de un clásico", afirmaban desde el Movimiento Ambar.

Adidas: "La grandeza lo exige todo"

Se trata de un grupo de aficionados y socios blancos que pertenece al sector crítico del madridismo. El 'tifo' del Bernabéu para el clásico tiene una derivada comercial. Coincide con la campaña lanzada por Adidas, socio técnico del Real Madrid, bajo el 'claim': "Grandeza lives here". Este anuncio muestra el hipogeo del estadio blanco, junto el techo retráctil, su gran elemento identitario.

Ambos, dos elementos mirados con lupa por su funcionamiento. El hipogeo es el invernadero subterráneo donde se guarda el césped retráctil, un elemento que iba a ser fundamental para la celebración de los conciertos que fueron suspendidos 'sine die'. "La grandeza lo exige todo. No se esconde. Se levanta cada mañana", refleja el 'spot', concebido en la previa a un partido donde el madridismo busca redención con respecto al carrusel de derrotas de la pasada temporada.

El tifo que el Fondo Sur del Bernabéu mostró contra la Juventus también fue filtrado. Fue uno de los más especiales que se recuerdan en la nueva época de Grada Fans, el colectivo autorizado por el club que ocupó la zona que anteriormente perteneció a Ultras Sur, grupo que sigue citándose en la calle Marceliano Santa María. Ahí siguen haciéndose las previas alternativas a los recibimientos oficiales convocados por una afición en la que algunas corrientes piden el regreso del colectivo ultra y critican cada 'tifo' de la era actual.