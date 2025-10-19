A la caza de los 'reventas': "Dejad de lucraros a costa del club"

A la salida del último partido de Liga disputado por el Real Madrid en el Bernabéu, un grupo de personas repartía 'flyers' en los que aparecía una clara propuesta: "Compramos carnés para el clásico". Una práctica ilegal en España, pero que cada vez está más extendida en todos los campos. Sobre todo, cuando juega el conjunto blanco o el Barça, los dos equipos que más espectadores y recursos movilizan.

Entradas por 225 euros

Los desplazamientos de los dos conjuntos provocan que los campos se tiñan de un color diferente al que habitualmente presentan, aunque en ciertas ciudades se ha producido una reacción contraria, en forma de reacción. El efecto contrario, de la reafirmación del equipo local frente a los 'visitantes'. Incluso en campos en los que tradicionalmente existía, por proximidad u otras razones, una gran cantidad de 'paracaidistas' que van a ver los partidos de los equipos catalogados como 'grandes'.

Es el caso del Coliseum de Getafe, un equipo que, por su proximidad a Madrid, había mantenido cierta doble identidad cuando se trataba de los partidos contra el Real Madrid. Su propio presidente, Ángel Torres, es socio declarado del club que preside Florentino Pérez. Sin embargo, esta temporada se ha estrechado el cerco a los socios o poseedores de entradas de afición local que quieren hacer negocio con la visita de los de Xabi Alonso que se producirá este domingo a las 21:00 horas.

"Se ofrecen dos abonos juntos en la zona de Tribuna cubierta, con una vista espectacular. Precio: 225 euros cada entrada, los dos 400", reza una de las decenas de ofertas de 'Milanuncios' y otros portales similares en los que se publican estas propuestas desde el anonimato. "Vendo dos bolis BIC y regalo dos entradas por 180 euros", es otra de las fórmulas habituales, para 'regatear' la legalidad. Esto ha llevado al Getafe a mover ficha después de que algunos de sus aficionados denunciasen estas prácticas con mensajes tales como: "Dejad de lucraros a costa del Getafe".

Riesgo de expulsión definitiva del club

Desde el club madrileño se ha insistido en que el abono es estrictamente personal e intransferible, tal y como se recoge en las normas internas. El domingo habrá controles específicos para que la identificación nominativa se cumpla y exista, verdaderamente, un ambiente local en el Coliseum, algo que sí se ha logrado en las últimas visitas del Real Madrid. Los socios que hayan hecho negocio con su abono y sean 'cazados' pueden perder el derecho a entrar al Coliseum de por vida.

Folleto que promociona la venta de abonos para el 'Clásico'. / SPORT

Estas medidas de fuerza se aplican casi cada año en el Bernabéu, sobre todo en partidos de Champions -en los portales de reventa también se publican ofertas de cara al duelo contra la Juventus del próximo miércoles- o en el 'Clásico'. La pasada temporada, un centenar de socios fueron expulsados y se abrieron 500 expedientes. Como en el caso del Getafe, los que optan por esta fórmula logran financiarse el carné de un curso entero e incluso hacer negocio con el mismo. De media, el abono del Getafe para esta campaña tuvo un precio de entre 220 y 500 euros, según la horquilla pública.

En España no existe una normativa estatal específica que regule la reventa de entradas de espectáculos a través de plataformas digitales, lo que genera un vacío legal. Sin embargo, en el fútbol existe una regulación específica. El único modo de ceder un carné legalmente y obtener un beneficio por ello es mediante la liberación de asiento. De acuerdo con la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (art. 22.1) "queda prohibida la reventa o el ofrecimiento de entradas sin autorización expresa del organizador del espectáculo deportivo". Con todo, estas prácticas están cada vez más extendidas en un contexto donde el fútbol se ha convertido en un producto de lujo.