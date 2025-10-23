Revelan la crisis oculta del Madrid: un vestuario "con ego y fricciones"

Los resultados están acompañando al Madrid en este inicio de campaña. Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el conjunto blanco suma tres triunfos en tres partidos de Champions League y ocho victorias más en los nueve encuentros que ha jugado hasta el momento en liga.

A pesar de todo, las sensaciones no son tan positivas como se esperaban. El equipo no está desplegando el juego que todos apuntaban que habría con el nuevo entrenador y la única derrota sufrida, una 'manita' contra el Atlético de Madrid, todavía causa estragos.

Aquel partido hizo mucho daño a la plantilla. Según revela The Athletic, tras la derrota "se intercambiaron duras palabras en el grupo del primer equipo". Se habla de un "intercambio franco entre los jugadores, con críticas particulares dirigidas a los miembros más jóvenes del equipo por su actitud en la preparación".

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, junto a Florentino Pérez, en la presentación del primero como nuevo entrenador del Real Madrid. / REAL MADRID

El resultado tampoco pasó desapercibido en las altas esferas del club. En el mismo artículo se menciona la "preocupación" de que, ante una racha de partidos complicados, "los problemas de liderazgo y mentalidad del equipo puedan resurgir, y otro paso en falso probablemente añadirá una presión significativa al entrenador".

El medio apunta a las salidas de futbolistas que han sido una institución en el club (Kroos, Modric o Lucas Vázquez como ejemplos) como uno de los principales motivos de la situación actual del vestuario. Una fuente cercana a al día a día del Madrid dijo lo siguiente tras el final de la temporada 2023-24: "Si ambos (Modric y Lucas) se van, esto va a ser muy difícil. No es un problema técnico, sino de ambiente. Si Carvajal se queda solo, explotará en un mes".

Finalmente ambos jugadores se fueron libres tras no renovar y Carvajal se quedó solo. Según fuentes de la plantilla, el Madrid paso de tener "el mejor vestuario" a uno "con más ego y fricciones". El resultado fue una campaña que terminó sin trofeos importantes y con una profunda decepción en el madridismo.

Dani Carvajal consuela a Valverde / EFE

Un jugador de la primera plantilla del Madrid le habría dicho a The Athletic: "A ver si Xabi se atreve a entrar en este manicomio". Una frase dura y que habla a las claras de cómo se ve desde dentro lo que está sucediendo en el vestuario.

El medio británico profundiza también en lo que se encontró el nuevo entrenador al llegar al club. "Un vestuario con muchos malos hábitos", afirman. Algo que Xabi Alonso ha tratado de cambiar, exigiendo nuevos hábitos como la puntualidad o la intensidad en los entrenamientos.

La preocupación por la falta de liderazgo sigue muy presente en el Real Madrid. Mbappé ha dado un paso al frente, pero la juventud de la plantilla es evidente, especialmente tras los nuevos fichajes. El gran test para todos llegará el próximo domingo en el Clásico ante el Barça.

Ganar podría aligerar la presión y ayudar a Xabi a encauzar el camino del vestuario, pero cualquier otro resultado en el Santiago Bernabéu, especialmente dependiendo de la forma en que se produzca, podría suponer que esta crisis oculta alcance una nueva dimensión.