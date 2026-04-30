REAL MADRID
La reveladora frase de Florentino Pérez sobre Mourinho en 2021: "Siempre le agradeceré el gen competitivo que elevó aquí"
El portugués es el favorito para ocupar el banquillo del Real Madrid y sustituir a Arbeloa. Su relación con el presidente del conjunto blanco siempre ha sido muy cercana
El nombre de José Mourinho vuelve a copar titulares. El portugués suena con fuerza para regresar al Real Madrid y ocupar el banquillo a partir de la próxima temporada. Su gran valedor sería nada más y nada menos que Florentino Pérez, el encargado de tomar la decisión.
La relación entre el entrenador y el presidente del Real Madrid siempre ha sido muy buena. Mourinho relanzó el proyecto del directivo durante su estancia en la capital española y sentó las bases de lo que luego terminaría siendo uno de los mejores equipos de la historia del conjunto blanco. Eso sí, tuvo la mala suerte de toparse con el Barça de Pep Guardiola, otro equipo que hizo historia por su fútbol y los títulos que consiguió.
Florentino nunca ha ocultado su buena opinión sobre el técnico portugués, a pesar de que este tuviera una salida polémica del club, con un sector importante de la afición posicionado en su contra.
En 2021, durante una entrevista en El Chiringuito, el presidente del Real Madrid dejó muy clara su opinión sobre el ahora entrenador del Benfica. "Yo siempre he dicho que ha estado tres años con nosotros y esos 3 años nos elevó la competitividad y llegamos a las semifinales (de Champions League). Y desde entonces tengo que decir que de 11 temporadas, en 9 hemos llegado a semifinales. Ese gen que nos metió de competir siempre se lo agradeceré. Ahora nos parece normal, pero antes nos eliminaban en octavos", explicó ante la pregunta de Josep Pedrerol.
Un par de años antes, en 2019, Mourinho también le regaló los oídos a Florentino en público, en este caso durante su presentación como entrenador del Tottenham: "Tengo muchos amigos en el Madrid. El presidente es el primero. Me quiere, le quiero. Somos amigos. Hablamos, nos mandamos mensajes, nos deseamos suerte, nos felicitamos la Navidad, los cumpleaños. Hicimos grandes cosas allí y tuvimos nuestros problemas y frustraciones, pero fue un periodo maravilloso para mí. Salvo que juguemos contra ellos, quiero que el Real Madrid gane y tenga éxito".
Siempre que ha habido oportunidad, los dos se han esforzado por evidenciar la buena relación que comparten. El respeto entre ellos es mutuo y, si Mourinho ha vuelto a escena y suena como posible entrenador del Madrid es, principalmente, por Florentino Pérez.
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- La recuperación económica del Barça lo devuelve al 'top' europeo
- El plan B a Bastoni que Deco idea
- Bojan Krkić Sr: 'Apostaría por João Pedro antes que por Julián Álvarez
- El United, 'irritado' con el Barça por el caso Marcus Rashford
- Olise, Kvaratskhelia, Luis Díaz... la Champions reabre el debate del extremo
- David Bernabéu, sin filtros: 'Es el principal problema del Real Madrid
- Uri Rosell, exjugador del Barça: 'Me tildaron de loco por irme del Barça a la MLS con 19 años