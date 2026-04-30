La reveladora frase de Florentino Pérez sobre Mourinho en 2021: "Siempre le agradeceré el gen competitivo que elevó aquí"

El nombre de José Mourinho vuelve a copar titulares. El portugués suena con fuerza para regresar al Real Madrid y ocupar el banquillo a partir de la próxima temporada. Su gran valedor sería nada más y nada menos que Florentino Pérez, el encargado de tomar la decisión.

La relación entre el entrenador y el presidente del Real Madrid siempre ha sido muy buena. Mourinho relanzó el proyecto del directivo durante su estancia en la capital española y sentó las bases de lo que luego terminaría siendo uno de los mejores equipos de la historia del conjunto blanco. Eso sí, tuvo la mala suerte de toparse con el Barça de Pep Guardiola, otro equipo que hizo historia por su fútbol y los títulos que consiguió.

Mourinho y Florentino Pérez, en la etapa del portugués en Madrid / EFE

Florentino nunca ha ocultado su buena opinión sobre el técnico portugués, a pesar de que este tuviera una salida polémica del club, con un sector importante de la afición posicionado en su contra.

En 2021, durante una entrevista en El Chiringuito, el presidente del Real Madrid dejó muy clara su opinión sobre el ahora entrenador del Benfica. "Yo siempre he dicho que ha estado tres años con nosotros y esos 3 años nos elevó la competitividad y llegamos a las semifinales (de Champions League). Y desde entonces tengo que decir que de 11 temporadas, en 9 hemos llegado a semifinales. Ese gen que nos metió de competir siempre se lo agradeceré. Ahora nos parece normal, pero antes nos eliminaban en octavos", explicó ante la pregunta de Josep Pedrerol.

Iker Casillas, Alberto Ruiz-Gallardón, Sergio Ramos y Jose Mourinho, en la recepción oficial al Real Madrid campeón en el Ayuntamiento. / CHEMA MOYA / EFE

Un par de años antes, en 2019, Mourinho también le regaló los oídos a Florentino en público, en este caso durante su presentación como entrenador del Tottenham: "Tengo muchos amigos en el Madrid. El presidente es el primero. Me quiere, le quiero. Somos amigos. Hablamos, nos mandamos mensajes, nos deseamos suerte, nos felicitamos la Navidad, los cumpleaños. Hicimos grandes cosas allí y tuvimos nuestros problemas y frustraciones, pero fue un periodo maravilloso para mí. Salvo que juguemos contra ellos, quiero que el Real Madrid gane y tenga éxito".

Siempre que ha habido oportunidad, los dos se han esforzado por evidenciar la buena relación que comparten. El respeto entre ellos es mutuo y, si Mourinho ha vuelto a escena y suena como posible entrenador del Madrid es, principalmente, por Florentino Pérez.