Revelado el plan del Madrid: si se va Vinicius, habrá 'all in' para romper el tablero

Se avecinan meses de vital de importancia para el proyecto del Real Madrid. A corto plazo, todas las miradas se centran en el banquillo y en la posible salida de Xabi Alonso, pero mirando un poco más allá, el 'Caso Vinicius' apunta a acaparar todas las portadas.

El brasileño se encuentra a solo año y medio de que termine su contrato con el equipo blanco. A partir de enero de 2027, en apenas 12 meses, el extremo podrá negociar con cualquier club un nuevo acuerdo para salir libre en junio de ese mismo año.

Un contexto que deja al Real Madrid en una situación más delicada y obliga al club a tomar decisiones. Por el momento, la oferta que realizó el equipo blanco no ha convencido a los agentes del futbolista y las negociaciones están paradas desde antes de verano.

Vinicius protesta una jugada ante el Alavés / Associated Press/LaPresse / LAP

Vinicius y su entorno no tienen ninguna prisa y mantienen sus exigencias económicas, conscientes de que el paso del tiempo juega a su favor y pone en un aprieto al Real Madrid. A pesar de todo, el club que preside Florentino Pérez confía en renovar al brasileño.

Esa es la intención del mandatario, que no permitirá que una de las grandes estrellas del equipo se marche libre en 2027. Por eso mismo, de no llegar a un acuerdo en los próximos meses, el Real Madrid empezaría a plantearse la salida de Vinicius este mismo verano, evitando que entre en su último año de contrato.

Según ha informado la Cadena SER, el Real Madrid ya habría planificado este escenario. "El club quiere que siga vistiendo la camiseta del Madrid, pero ya no se fía del todo. Florentino no va a mover la oferta para que Vini siga y confía en que recapacite y con su juego conquiste de nuevo el Bernabéu. Si no habrá que buscar un plan B", afirmó el periodista Pacojó Delgado en SER Deportivos.

Vitinha celebra un tanto contra el Tottenham / Associated Press/LaPresse

"El dineral que dejaría la salida de Vinicius podría ser usado para la llegada de otro jugador muy necesario. El Madrid necesita un generador de juego y ahí surge el plan Vitinha. Suena a utopía, pero no lo es. Si quiere, el portugués podría salir del PSG por 100 millones de euros", añadió a su información.

A pesar del deseo de Florentino de mantener al futbolista brasileño en la plantilla, el paso del tiempo, el desencanto del Bernabéu con el extremo y las respuestas de este obligan al dirigente a tener una alternativa en caso de salida. El nombre de Vitinha empieza a sonar con fuerza, aunque el PSG no está dispuesto a dejarle salir de ninguna manera.