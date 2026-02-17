Revancha contra Mourinho

El Real Madrid regresa a Da Luz buscando revancha tras la derrota 4-2 de hace veinte días, que les dejó fuera del top-8. Mourinho advirtió que era un partido de “matar o morir”, y el Madrid cayó goleado por un gol del portero rival en el último minuto. Pero esta será otra historia. Empieza otra batalla a doble partido y el Madrid sabe lo que le espera.

Ahora, el equipo de Arbeloa debe corregir errores, especialmente en la actitud de Mbappé, quien fue uno de los más criticados por su falta de implicación defensiva. El reto es a doble partido, con la vuelta en el Bernabéu. Mourinho conoce bien al Madrid y buscará aprovechar sus debilidades. El Benfica demostró compromiso y dejó en evidencia a los jugadores blancos, que siguen bajo sospecha por su irregularidad.

Arbeloa intenta cambiar conceptos, variar el estilo que intentó implantar sin éxito Xabi Alonso. Aunque aún está lejos de lo que promulga, sí es cierto que este Madrid es más vistoso, perpendicular e intenta imprimir un ritmo de juego superior en la circulación del balón. Sin embargo, no está claro si la reacción de los jugadores se debe a sus ideas o a la falta de excusas tras los despidos de Ancelotti y Xabi Alonso.

Mourinho espera eliminar al Madrid de la Champions / EFE

El Benfica puso a prueba a los blancos, controlando el partido gracias a la falta de ideas en la salida y creación de juego. Los de Arbeloa solo lograron inquietar con balones largos hacia Vinícius Mbappé, que marcó dos veces, pero la escasa implicación defensiva de ambos facilitó el dominio rival.

Expuestos

Los lusos superaron esa débil presión con combinaciones rápidas y llegaron con facilidad al área rival. Encontraron espacios a la espalda de los laterales, en especial por la izquierda. Los laterales subían para acompañar la presión, pero acabaron expuestos.

Arbeloa reconocía que “faltaron muchas cosas”, esas que debe corregir para no volver a sufrir otro repaso futbolístico. Mourinho es un tipo listo. Es consciente de que los jugadores blancos “están heridos” y seguro que tiene algún plan para desactivar esa rabia acumulado de los blancos, que salieron muy tocado de Da Luz.

Propuestas

El Benfica puede recuperar a dos jugadores fundamentales en sus esquemas y que llegan al partido con problemas físicos: Aursnes, en el centro del campo, y Dedic, en el lateral derecho. Si logra recuperarlos es muy probable que repita el mismo once que goleó a los blancos hace veinte días. Si Dedic no llega podría jugar Rafa Silva, recién inscrito en la competición y al que Mourinho valora.

Mbappé vuelve al equipo y a Lisboa, donde marcó dos goles en la derrota de los blancos / EFE

El Real Madrid llega con cuatro bajas, Militao y Bellingham, y Rodrygo y Asencio, ambos sancionado, aunque también están lesionados. Mbappé regresa al equipo tras descansar ante la Real Sociedad y se espera que sea la única novedad en el once.

Sistema

Arbeloa cambiará el sistema, del 4-3-3 que utilizó en el anterior enfrentamiento a un dibujo más sólido. Mantendrá el 4-4-2 que le funcionó bien en Valencia y ante la Real Sociedad. Entran Camavinga, Trent y Rudiger por Mastantuono, Asencio y Bellingham, ambos ausentes. Arbeloa cree haber aprendido la lección, hay que saber si los jugadores también.

El reto es a doble partido, lo que les cubre la espalda sabiendo que el definitivo se juega en el Bernabéu. Pero enfrente no está un cualquiera. Está Mourinho, que conoce el paño blanco, sus fortalezas y debilidades. Seguro que aspira a bailar la victoria en la geta de Arbeloa al final de los 180 minutos y si es en el coliseo blanco, más feliz aún.