La revancha del Manchester City-Real Madrid quedó en tablas

El pasado miércoles, vivíamos el Madrid - Manchester City, un partidazo entre dos de los últimos campeones de Europa, que, para más inri, traería bajo el brazo otros dos encuentros más protagonizados por sus canteras, en la UEFA Youth League y en la Premier League International Cup sub-21.

Gonzalo García, ante el Manchester City / Agencias

La semana pasada, en la visita de los cityzens a la capital española, el club inglés cosechó dos victorias. La primera llegó en el Alfredo Di Stéfano, en el enfrentamiento de juveniles en la Youth League, donde un Real Madrid confiado y con caras nuevas tras haber certificado su clasificación a los dieciseisavos de final, se llevó una goleada (0-4). La segunda, llegaría en el plato fuerte de la noche, en el Santiago Bernabéu, aquel partido en el que los de Xabi Alonso se revelaron ante la derrota y no tuvieron recompensa pese a llevar el dominio durante muchos momentos.

Madrid vs City en la Youth League / Real Madrid

Ayer, justamente una semana después, tuvo lugar la “revancha” en el Manchester City Joie Stadium. Los filiales de ambos equipos se midieron en la flamante Premier League International Cup, una competición que reúne canteras europeas de gran nivel a la que el Catilla fue invitado esta temporada. El inicio del encuentro salió a pedir de boca para los de Arbeloa, ya que en el minuto 2 César Palacios pondría por delante a los blancos. El Castilla supo encontrar con relativa facilidad la portería rival y cuando parecía que ampliaría su ventaja, el City puso el empate. En la segunda mitad, el Real Madrid se tendría que emplear en defensa — una tarjeta roja a Pol Fortuny hizo que estuvisen con un jugador menos durante más de 25 minutos — y mantenerse sólido para sacar un valioso punto en su último partido de la fase de grupos, que la finaliza con 2 victorias y 2 empates.

ALGUNAS CARAS REPETIDAS

Este partido volvió a juntar muchos jugadores que también aparecieron en el duelo de la Youth League. Por parte del Manchester City: Nfonkeu, McFarlane, Kaden Braithwaite, Heskey, McAidoo, Fapetu, Oboavwoduo, Kian Noble, Samba y Spike Brits. Por parte del Real Madrid, repitieron: Fortea, Liberto, Enzo Alves, Almeida, Lacosta y Lezcano. Conviene recalcar que el club inglés cuenta únicamente con un equipo sub-21, donde reúne jugadores de un amplio rango de edad, del que luego selecciona jugadores sub-19 solo para disputar la Youth League. Sin embargo, el Madrid cuenta con un equipo sub-19 (Juvenil A, Youth League) y otro equipo sub-23 (RM Castilla, Premier League International Cup). Sus canteranos se mantienen en un baile constante participando con ambos equipos.

Arbeloa con el castilla / Sport

EFECTO DOMINÓ

La presencia de algunos canteranos en la convocatoria de Xabi Alonso para medirse al Talavera en Copa del Rey provocó que Arbeloa también tirara de cantera. Bruno Galassi, Paulo de Almeida, Diego Lacosta, Joan Mascaró, Liberto y Enzo Alves lograron debutar en competición oficial con el Castilla. Una noticia positiva en La Fábrica que podría hacerse aún mayor si Thiago Pitarch, Cestero, David Jiménez o Joan Martínez hiciesen lo propio esta noche con el primer equipo.

El Real Madrid Castilla cerrará el 2025 este sábado ante el Celta Fortuna y lo hará situado en puestos de promoción de ascenso, una zona privilegiada para seguir creciendo y afrontar lo que venga con la máxima ilusión.