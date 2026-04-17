Reunión clave entre Florentino Pérez y Arbeloa

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid todavía no está decidido. A pesar de que el conjunto blanco terminará la temporada sin lograr un solo título salvo un milagro en Liga, el conjunto blanco aún no ha tomado una resolución definitiva respecto a la continuidad del técnico.

Según explicó Josep Pedrerol en El Chiringuito, en los próximos días habrá una reunión entre el todavía entrenador madridista y Florentino Pérez, presidente de la entidad. En dicha cumbre se realizará una valoración de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada.

"Arbeloa no está destituido como entrenador. Florentino hablará con el técnico y ambos sacarán las conclusiones. El club sabe que el vestuario está con el entrenador y apoya su continuidad", explicó el presentador en el programa.

Klopp no es una opción

Al margen de la decisión sobre la continuidad del entrenador, Pedrerol también aclaró que uno de los candidatos que ha sonado con más fuerza en los últimos días, Jürgen Klopp, "no es una posibilidad" ahora mismo y que "no está previsto que fiche por el Madrid".

Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool y actualmente en Red Bull / EFE

El Real Madrid tiene por delante semanas clave para planificar la próxima temporada. Tras otra campaña decepcionante que empezó con el ilusionante proyecto de Xabi Alonso y finalizó con batacazos en todas las competiciones con Arbeloa al frente, la elección del entrenador que inicie el próximo curso se antoja fundamental.

No en vano, en menos de un año han pasado tres entrenadores por el banquillo blanco, lo que habla a las claras de la inestabilidad que se ha vivido en el equipo. Un vestuario lleno de estrellas no está hecho para cualquier técnico y desde el club están obligados a buscar un perfil que se adapte a las características de la primera plantilla.

Desde la eliminación ante el Bayern de Múnich en Champions League han sido muchos los nombres que han sonado como posibles sustitutos de Arbeloa. Por el momento, antes de entrar de lleno en el mercado de entrenadores, la primera decisión que tendrá que tomar Florentino Pérez es si el actual técnico merece la oportunidad de empezar una temporada desde cero, apoyado siempre por Antonio Pintus en la preparación física.