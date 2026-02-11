Más que "una reunión de amigos": el mensaje detrás de la conjura del Real Madrid

No es la primera vez esta temporada que los jugadores del Real Madrid celebran una cena de plantilla como la que tuvo lugar en la noche del martes en el número 61 de la calle José Abascal, en el centro de la ciudad. Pero sí fue novedad que un jugador, en este caso Vinicius, publicase una imagen del encuentro. Un retrato intencional para dar un mensaje de unidad sobre un vestuario que está en continuo debate. La publicación provocó que un reguero de aficionados y medios se apostase en la puerta del '61'.

Un local especial y sin cuerpo técnico

Ni siquiera el local elegido fue aleatorio. Se trata de un establecimiento del que es propietario el brasileño y que también cuenta con Mbappé como inversor. Fueron los dos pesos pesados, en su condición de socios del local, los que asumieron el pago del encuentro. Ambos representan la cúspide de la pirámide blanca y son responsables, tanto deportivos como humanos, de que el conjunto de Arbeloa sea capaz de reconducir el rumbo. Por cierto, ni rastro del cuerpo técnico del Real Madrid en la cena, aunque sí sabían de la misma.

Mbappé, en 61.sixtyone / Grupo Mosh

Es la confirmación de que la temporada del conjunto blanco está en manos de sus jugadores. Algunos de ellos, como el propio Vinicius, hicieron palanca para provocar el cese de Xabi Alonso. Otros ya han marcado territorio con Arbeloa, como Güler, tras su cambio en Lisboa; o Carvajal, lamentando la falta de minutos. De ahí que la pelota esté en su tejado más que nunca. El técnico salmantino, por ahora en fase de evaluación, ha ejercido de escudo ante las pitadas del Bernabéu, pero saben que su protección es precaria.

Porque el madridismo ha cargado en varios partidos contra los futbolistas. También ha dirigido su mirada al palco, pero sobre todo ha identificado a los que considera como culpables de una temporada que el Real Madrid todavía pretende salvar. Está a un punto del Barça en la Liga, donde desde la llegada de Arbeloa ha conseguido el pleno de triunfos, de ahí que se aferre a ella como a un clavo ardiendo. Sobre todo, si no es capaz de competir en Champions, como le ocurrió en el último partido contra el Benfica.

Mourinho celebra el histórico gol de Trubin, portero del Benfica, contra el Real Madrid en el último minuto. / Armando Franca / AP

Un vestuario en continua ebullición

Mourinho, que vuelve a cruzarse con el Real Madrid en la repesca a la que condenó a su exequipo, sacó los colores de un equipo vapuleado en Da Luz. A esto se suma el desastre de la Copa contra el Albacete, en el que estuvieron ausentes los pesos pesados del club. Fueron los canteranos y secundarios como Carvajal los que soportaron una derrota dolorosa con la que se inició la 'era Arbeloa'. La 'cena del 61' es también una forma de entrar en el juego de la hipermediatización que rodea a la plantilla del Real Madrid.

El cambio de imagen de Vinicius tras ser pitado en el Bernabéu, el último mensaje encriptado de Ceballos sobre la lealtad, la celebración de Bellingham simulando que bebía... Cada gesto provoca una sobrerreacción frente a la que el vestuario busca, con esta imagen, cerrar filas. La propia disposición de la foto permite entender las afinidades que existen en un núcleo donde la tan mencionada autocrítica y reflexión no han calado. A esto hay que unirle el exceso de preocupación por el mantra de la preparación física. "Es una reunión de amigos, estamos muy unidos", aseguraba Asencio, el último en salir del local y el primero en aparecer por Valdebebas para el entrenamiento del miércoles. No hay nada casual.

Después del triunfo sufrido contra el Rayo, Arbeloa tardó en comparecer una hora tras un debate en un vestuario donde también se vivió un intercambio de opiniones en el descanso del encuentro frente al Levante. La lógica de cualquier organización humana, pero que en el Real Madrid se plasma en el terreno de juego, donde el entrenador salmantino está siendo incapaz de lo mismo que Xabi Alonso: lograr que compita un equipo. Por ahora, las individualidades tiran del carro. Hombres como Vinicius o Mbappé, artífices de 'la conjura del 61'. Está por ver si la foto es real o un reflejo.