El reto más importante de Mourinho en el Real Madrid

La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid ha empezado y el portugués ya sabe cuál será uno de sus mayores desafíos en esta segunda etapa al frente del Real Madrid. El nuevo entrenador de los blancos aspira a poder darle al equipo mayor solidez defensiva y orden con balón al centro del campo, pero el gran reto que puede elevar de verdad el techo del equipo será conseguir que Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Junior funcionen al mismo tiempo sobre el césped. Una ecuación que nadie ha sido capaz de resolver, al menos hasta ahora.

Ni Carlo Ancelotti en la temporada del aterrizaje de Mbappé, ni Xabi Alonso después, ni tampoco Álvaro Arbeloa durante su etapa en el banquillo encontraron la fórmula. Todos comprobaron que reunir a tres de los mejores futbolistas del mundo no garantiza un equipo equilibrado. Nadie duda del talento de los tres jugadores, pero en las últimas dos temporadas ha sido difíciles verles brillar cuando han coincidido todos sobre el césped.

A pesar de todo, Florentino está empeñado y convencido de que los tres no solo pueden convivir, si no también llevar al Madrid a otra época dorada. La paradoja es que el Mundial ha demostrado que los tres siguen siendo futbolistas diferenciales, dándole la razón al presidente madridista. Mbappé ha vuelto a demostrar su talento innato para ser decisivo en una de las citas más importantes, Vinicius ha liderado el ataque de Brasil y Bellingham ha vuelto a erigirse como un oportunista dentro del área. Los tres han brillado, pero lo han hecho siendo líderes de sus actuales selecciones.

El problema aparece cuando coinciden con la camiseta blanca. Mbappé se toma libertades y ocupa zonas que acostumbran a pisar tanto el brasileño como el inglés. Vinicius choca constantemente con el francés y se ve atrpadado en una banda izquierda en la que le doblan el marcaje y Bellingham, por su parte, alcanza su mejor nivel cuando pisa continuamente la frontal y aparece en zonas de remate. Los tres buscan ocupar espacios muy similares durante muchos momentos del partido. El resultado es un equipo con enorme talento individual, pero demasiado previsible en ataque en muchos momentos.

Kylian Mbappé (Francia), Vinicius Junior (Brasil) y Jude Bellingham (Inglaterra), durante el Mundial. / AGENCIAS

Mourinho tendrá que tomar decisiones que probablemente sus predecesores evitaron. El portugués siempre ha priorizado potenciar las individualidades a través del colectivo y no tendrá reparos en exigir sacrificios defensivos, limitar libertades o modificar posiciones si entiende que es lo mejor para el equipo. Ese ha sido uno de los rasgos que ha definido toda su carrera. La clave estará en convencer a las tres estrellas de que renuncien a una pequeña parte de su protagonismo para que el rendimiento colectivo sea mucho mejor que estos últimos cursos.

Florentino Pérez tiene plena confianza en que el tridente brille / EFE

Por si esto fuera poco, el contexto no concede demasiado margen. El Real Madrid llega después de dos temporadas sin conquistar los grandes títulos y Mourinho aterriza precisamente para devolver al equipo a la cima. Buena parte de ese objetivo dependerá de que la sociedad entre Mbappé, Vinicius y Bellingham deje de ser una suma de individualidades y se convierta, por fin, en un tridente verdaderamente imparable.

Puede que no sea la misión más difícil para Mourinho, pero sin duda será la más importante. La mejor versión de las tres estrellas sigue presente y lo han demostrado en el Mundial, pero el verdadero desafío será lograr que esas versiones puedan convivir al mismo tiempo con la camiseta del Real Madrid. Ahí, donde fracasaron Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, es donde el portugués aspira a marcar la diferencia.