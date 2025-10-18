El reto más difícil de la carrera de Mbappé

"Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, que me dé consejos y me ayude. Pienso que Cristiano en el Madrid es el número 1, es el referente del club. Ha hecho muchas cosas y la gente, todavía ahora, sueña con Cristiano y las cosas que ha hecho. Yo quiero conseguir mi propio camino y espero que la gente sueñe conmigo igual. Eso sería algo histórico para mí y espero que para el Real Madrid".

Pocas veces una respuesta ha dicho tanto de un futbolista. Lo dijo Kylian Mbappé en el programa de 'Universo Valdano', de Movistar+, en el que fue protagonista hace apenas una semana. Para el francés, el ahora delantero del Al Nassr es el referente a seguir.

Es algo que nunca ha ocultado. Pocos serán (si es que los hay) los que todavía no hayan visto la imagen de un joven Kylian con la habitación llena de pósteres de Cristiano. Tampoco pasó desapercibido como el día de su presentación con el Real Madrid el ex del PSG calcó varios de los gestos del primer día del portugués con la camiseta blanca.

Cristiano es el ejemplo a seguir, pero a la vez supone el reto más importante y complicado de la carrera de Kylian Mbappé. Si bien este último dejó claro que quiere seguir su propio camino, las comparaciones con la leyenda del club siempre van a estar a la orden del día.

Igualar el legado del portugués, sus títulos y su influencia en el Real Madrid supone un reto prácticamente inalcanzable, por lo que, al menos de momento, el atacante parisino se tiene que centrar ir año a año, temporada a temporada, y lograr el mejor rendimiento colectivo e individual posible.

Mbappé vs Cristiano / Infografía: Marc Creus

Si nos fijamos en las cifras, Mbappé sostiene el pulso a Cristiano. Tras un primer año que fue muy negativo en lo colectivo, pero indudablemente bueno en lo individual, el francés ya es el líder absoluto del Madrid. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni ningún otro jugador de la plantilla puede discutir su estatus y jerarquía. Tampoco lo hace Xabi Alonso, que le ha dado las llaves del equipo y le ha convertido en su líder dentro del campo.

Lo curioso es que, por muy impresionante que fuera Cristiano desde su llegada al Real Madrid, Mbappé tiene mejores cifras en este punto de su etapa como blanco.

En el mismo periodo que lleva el francés como blanco (mitad de octubre de su segunda temporada), el internacional luso sumaba 43 partidos, 36 goles (5 de ellos de penalti) y 3 asistencias. Unos números espectaculares, como también lo son los de Mbappé: 69 partidos, 58 goles y 7 asistencias. El ex del PSG se ve muy beneficiado, eso sí, por los 12 penaltis anotados que acumula como madridista.

Mbappé es clave para Xabi / AP

En su primer curso en la capital española, Mbappé, a pesar de marcar más goles que Cristiano, no pudo igualar el ritmo goleador del jugador del Al Nassr. En su primer año de blanco, el portugués anotó 33 goles en 35 partidos, que teniendo en cuenta sus minutos supone 1 tanto cada 88 minutos. Kylian, con sus 44 tantos en 59 encuentros, se quedó con 1 tanto cada 108 minutos, considerablemente lejos.

No obstante, la explosión definitiva del de Bondy ha llegado en el inicio de este segundo curso, en el que marca un gol cada 62 minutos. Sale muy beneficiado respecto a un Cristiano que no tuvo un gran arranque en su segundo año.

El reto está ahora mismo en el futuro. El internacional portugués estuvo 9 años como madridista siendo uno de los mejores goleadores del planeta. Resulta difícil pensar que Mbappé podrá aguantar ese ritmo histórico, especialmente si tenemos en cuenta que llegó al club algo más mayor que su ídolo.

Más allá de que la comparativa es inevitable, sus características son diferentes y, tal y como dijo el francés en su última entrevista, su reto está en hacer su propio camino. Eso sí, cuanto más se parezca este al de Cristiano, mejor recuerdo guardará la afición blanca de él.