"Cuando me retire, quiero estar cerca de Florentino"

El ex delantero del Real Madrid y ahora jugador del Al Ittihad Karim Benzema ya planifica su futuro para cuando decida colgar las botas como futbolista, y en sus planes no parece que esté dedicarse a entrenar, a tenor de sus palabras en el programa 'Los amigos de Edu' de la cadena Mega, pero sí seguir ligado al Real Madrid. Benzema, que se convirtió en uno de los símbolos del Real Madrid en los últimos años, explicó que a pesar del cambio de aires se siente cómodo en su nuevo lugar de destino en Arabia Saudí. "Me siento bien aquí, mi vida es como en Madrid. Me levanto, entreno en casa en el gimnasio y por la tarde entreno con el equipo. Por la noche, a veces salgo a cenar o a la playa. Aquí tampoco puedes andar por la calle, la gente está loca por el fútbol", dijo Karim.

Tras muchos años como jugador madridista, Benzema conserva un buen recuerdo de su etapa en el Santiago Bernabéu porque, como admitió, en el Real Madrid "lo hice todo. Empecé como un niño y terminé como un hombre", y decidió salir antes que otros compañeros, como Luka Modric, porque "me quería ir en lo alto, con todos los títulos y el Balón de Oro. Nadie sabe cómo hubiera rendido el año siguiente. El Real Madrid es el mejor club del mundo y no quería irme a otro equipo que pudiera enfrentarse al Madrid".

Confía en Vinicius y Mbappé

Benzema evitó polemizar sobre Vinicius Jr y el hecho de que 'France Football' no otorgara el Balón de Oro al brasileño. "No quiero hablar de France Football... Vinicius fue determinante en cada partido en un año en el que ganó la Champions y no hay otro que se lo mereciera más que él. Yo me siento a ver fútbol y veo que hace cosas que sólo hacen los mejores. Le mandé un mensaje cuando no ganó el Balón de Oro, estaba triste". En su caso, admitió que "nunca dejé de soñar con ganarlo. El año anterior a conseguirlo, terminé cuarto y mi ambición se centró en ganarlo".

En cuanto a su compatriota Kylian Mbappé, que en buena medida ha tomado su relevo en Chamartín, Benzema no duda de que ya se ha integrado plenamente pues es un futbolista consagrado. "Su situación es diferente a la mía. Yo llegué muy joven con 21 y él ha llegado con 25. Kylian sabe que en el Madrid, si fallas, te matan porque te han traído únicamente para meter goles. La presión es una barbaridad y él lo sabe".

Un futuro unido al Real Madrid... y a Florentino

Ya en clave de futuro, Karim Benzema comentó que quiere sefguir ligado al fútbol y al Real Madrid, pero no parece que su destino sean los banquillos. Eso sí, sabe a quién debe arrimarse: "Cuando me retire quiero estar cerca del fútbol. ¿Entrenador? No sé, me parece más complicado que ser jugador. Quiero estar cerca de Florentino cuando me retire".

El delantero francés dijo que recientemente coincidió con el presidente del Real Madrid en la capital de España. "Cuando me fichó le dije a mi padre que el tiempo que él (Florentino) estuviera en el Real Madrid, yo estaría allí. Fue a la primera persona que llamé cuando decidí que me iba. No lo entendió del todo... Le dije que los jóvenes, Vinicius y Rodrygo, estaban preparados".