El Real Madrid salva la cabeza a costa de la nariz de Iñaki Peña

El Real Madrid sigue líder, pero solo un punto por delante del Barça tras un partido frenético en Elche donde los de Xabi Alonso se toparon ante un gran rival. La estrategia acabó salvando el liderato de los blancos en el tercer partido consecutivo sin ganar, contando el de Liverpool. Fue un partido donde hubo de todo, incluida la polémica en el 2-2 final cuando Vinicius chocó con Iñaki Peña y sangró la nariz del alicantino. También se reclamó manos de Bellingham en el primero.

Sorprendió Xabi Alonso tanto en la alineación como en el planteamiento, pero se topó el técnico tolosarra con la réplica de un Eder Sarabia que ha conseguido hacer de un recién ascendido como el Elche un equipo reconocible en su juego y con muchos argumentos futbolísticos.

Xabi dejó en el banquillo a Fede Valverde, Vinicius y Camavinga, quizás pensando en la Champions, y ubicó a Fran García en una posición liberada en el centro del campo, pero el 'as' en la manga de Sarabia fue precisamente un futbolista cedido por el FC Barcelona en busca de la reivindicación y sobrado de motivación como culé de cuna que es. Héctor Fort rompió en varias ocasiones a Carreras como carrilero. El técnico del Elche optó por la defensa de tres centrales y por momentos, descolocó a su colega blanco.

Al Elche solo le faltó marcar en unos primeros 45 minutos en los que en ningún momento se amilanó. Un robo de Fort a Carreras dejó solo a Rafa Mir ante Courtois, que se empleo a fondo. La tuvo también André Silva a los 27 minutos, pero el portugués no se decidió a disparar ante Courtois y su pase a Rafa Mir se fue al limbo, despejado por Huijsen.

Es cierto que el Real Madrid también tuvo las suyas en unos primeros 45 minutos equilibrados y de alternativas, solo faltaría con la diferencia de presupuesto, pero entonces es cuando apareció la figura de Iñaki Peña, otro que se ha tenido que buscar la vida en Elche a préstamo del Barça.

Del vuelo sin motor de Iñaki al golazo de Febas

Las intervenciones de Iñaki frustraron a Kylian Mbappé. Primero, en el uno contra uno, y después, con un rechace de fantasía. El 'festival de Iñaki' siguió solo arrancar la segunda mitad, con el vuelo sin motor para enviar a córner un disparo a bocajarro de Rodrygo, titular en Elche para la doble punta con Mbappé.

La réplica franjiverde no pudo ser más contundente. Fútbol de muchos kilates en el taconazo de German Valer para devolverle la pared a Febas y batir el capitán del Elche a un Courtois que esta vez nada pudo hacer pese a estirarse con toda su larga figura. Al palo y al fondo de la red a los 53 minutos para poner el partido en ebullición.

Triple cambio inmediato de Xabi Alonso. Fuera experimentos con Fran García, fuera un Ceballos más pendiente del 'trash talking' que de otras cosas y fuera un Rodrygo que no aprovechó la oportunidad. Y dentro, los 'pesos pesados' Valverde, Camavinga y Vinicius. Poco despues, Gonzalo por Güler.

Eder Sarabia, que es un tipo listo, vio cómo Vini quería sacar de quicio a Héctor Fort con sus argucias y lo cambió por Pedrosa. El de Les Corts se marchó merecidamente ovacionado.

El Elche se preparó para la ofensiva madridista en el tramo final. Tras casi marcarse en propia puerta la defensa franjiverde en un balón que fue al travesaño, en la acción posterior, empató el Real Madrid echando mano de la estrategia. Sacó Trent, peinó Asencio y la empujó Huijsen libre de marca.

Apareció la magia del fútbol cuando Álvaro Rodríguez marcó en un gran disparo el gol del ex para poner patas arriba el partido. Pero toda magia es efímera y la estrategia le volvió a funcionar a los blancos para empatar Bellingham a pase de Mbappé desde la línea de fondo. En la acción, Vinicius chocó con Iñaki Peña y la nariz del alicantino sangró. Ni para Hernández Maheso en el césped ni para Melero López en el VAR fue nada punible.

El Elche terminó con diez por roja a Víctor Chust pero sin perderle la cara al partido en ningún momento. El Real Madrid salvó la cabeza, pero se dejó dos puntos en el Martínez Valero.