Florentino deja de ser intocable: gana las elecciones en una noche larga por la impugnación del voto por correo

Noche larga en las elecciones del Real Madrid, marcadas por un escrutinio lento tra la impugnación del voto por correo que cambió el guión de los primeros comicios en 20 años en la historia del club blanco. El resultado tardó en consolidarse a causa de la paralización de miles de sufragios. Finalmente, Florentino respiró tras vencer a Riquelme, líder opositor de ahora en adelante (67 frente a 33 tras 30.000 votos presenciales y 2.000 por correo).

La frontera psicológica del 70-30

Victoria agridulce de Florentino (la tercera en las urnas) para el octavo mandato, pero pagando un alto coste por unas elecciones que el presidente convocó y ganó por un margen más estrecho del esperado. Enrique Riquelme, hasta hace unas semanas un socio anónimo, consiguió alzar el voto en una campaña que empezó de cero para concentrar un voto de castigo contra el máximo mandatario blanco, que revalidó mandato hasta 2030.

Decepción o espíritu de cambio frente al deseo de confiar en el pasado del que hasta algunos de los que no han votado consideran como el mejor presidente de la historia del club blanco. Pero también que su ciclo debería haber terminado, frente al “Mucha historia por hacer”, lema de Florentino contra el “Legado y futuro” que defendió Riquelme.

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La frontera psicológica estaba en el 70-30. Habría dejado tranquilo a un presidente que buscaba arrollar a su riva. El proeso deja una oposición consolidada e identificada bajo un nombre propia. El alicantino aspiraba a superar esa barrera para plantear batalla más allá del domingo. El voto de castigo obligará a Florentino a mover ficha con las carpetas pendientes que han asomado en campaña: el reto de volver a ganar bajo la batuta de Mourinho, el cambio societario o dar batalla con el caso Negreira, que ha sido arma arrojadiza estas semanas.

La impugnación del voto por correo

El recuento empezó tarde después de la impugnación de más de 1.000 votos por correo, un tipo de sufragio que ha causado controversia y provocado victorias en la historia del Real Madrid. A las 23:30, la Junta Electoral, que no dio reultado oficial, apenas había cerrado siete mesas de un total de sesenta. Todo, depués de una jornada empezó con mucha animación en Valdebebas, donde se dejó ver la polarización del voto.

Los asistentes alternaban, sin tapujos, sus preferencias electorales. No había miedo por decir que unos habían votado a Florentino y otros a Riquelme, aunque este último agradeciese el gesto “valiente” de los madridistas. El socio número 1.484 del Real Madrid aparecía poco antes de las 10.00 de la mañana para ejercer su sufragio. Poco menos de una hora después lo hacía el abonado 41.736. Hubo aplausos, apoyos y un ‘mentiroso’ que se escapó desde un lado del pabellón contra el alicantino.

Florentino, aclamado por todos los socios. Se hace fotos con todo el mundo / Xavi Espinosa

Después, una cola de fotos con Florentino y un corrillo alrededor del opositor. La prueba de un Madrid de dos realidades tras una temporada sin títulos, donde Riquelme no necesitó estar acompañado por las personas que le dieron la palabra para su candidatura. Véase Raúl, Hierro o Del Bosque. Durante el día, varias intervenciones que fueron cambiando de tono. Desde una primera intervención en la que pidió el voto hasta un corrillo en el Autocine, donde siguió la campaña electoral, en la que su candidatura celebró los sondeos.

Los retos del presidente y del opositor

No hubo jornada de reflexión ni descanso en la jornada electoral. Varios autobuses de la candidatura de Riquelme recorrieron los alrededores de Valdebebas. Con el paso de las horas, empezó a sonar la pregunta más importante: ¿qué pasaría con el referéndum del modelo societario? El presidente del Real Madrid prometió una consulta en caso de salir reelegido, pero el porcentaje final de los comicios era decisivo. Riquelme, por su parte, aseguró que seguirá con el caballo de batalla contra la ‘privatización’ y que su campaña solo ha sido el inicio.

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Florentino gana un año y medio. Buscará anular por la vía rápida la resaca electoral. El primer paso será la presentación de Mourinho. Sabe que no será suficiente, incluso después de que su rival haya sido incapaz de tener una prueba de vida de Klopp o Haaland. La oferta de “por lo menos” 150 millones para fichar a una estrella tendrá que ser una realidad justificada, aunque el PSG y el Bayern ya hayan levantado la barrera por Vitinha, Neves y Olise, el mejor posicionado. Transformar en realidad un órdago como el que lanzó con una convocatoria de elecciones a través de la que quiso anular una candidatura que le ha obligado a remangarse y asumir que ya no es intocable.