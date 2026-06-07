Resultados de las Elecciones del Real Madrid: escrutinio, recuento de votos y cifras de participación de los socios

Las elecciones del Real Madrid están al rojo vivo. Los blancos decidirán este domingo su nuevo presidente para los siguientes cuatro años. Las urnas se abrieron en Valdebebas a primera hora y seguirán abiertas hasta las 20.00 h de la tarde.

Florentino partía con amplia ventaja en un inicio, pero según los últimos sondeos, Enrique Riquelme estaría comiéndole terreno al presidente actual. Hasta pasado el final del periodo de votación no conoceremos los resultados oficiales del Real Madrid, pero mientras podemos hacernos una idea de cómo van los comicios por los sondeos de diversos medios.

Participación

La jornada electoral del Real Madrid 2026 sigue avanzando a buen ritmo con una respuesta importante de la masa social blanca en las urnas. La participación a estos momentos de la tarde es de un 31,37% según los datos oficiales del conjunto blanco.

Florentino Pérez durante un acto electoral / Europa Press

Un gran número de merengues se ha acercado a Valdebebas durante toda la mañana y la tarde para votar en las primeras elecciones a la presidencia del club en 20 años. Un momento histórico y que parece que tendrá una participación nunca antes vista en Madrid.

Resultados igualados

Aunque Florentino era el claro favorito, los sondeos a estas horas reflejan unas elecciones mucho más igualadas de lo esperado. Según el sondeo del 'Marca', los resultados a las 17:00 h de la tarde dan una victoria de Florentino Pérez con el 65,80% de los votos, mientras que Riquelme se quedaría con un 34,20%.

Enrique Riquelme: "Estas elecciones son directamente un referéndum sobre la venta del Real Madrid" / Rodrigo Jimenez / EFE

En todo momento los datos de Florentino han estado por encima del 65% sin llegar a superar nunca el 70%. Unos datos que lo harían presidente del Real Madrid, pero que demostrarían que no está tan fuerte como él se creía a pesar de los desmentidos que le han hecho a su rival en momentos clave de la campaña.

Aunque desde la candidatura de Riquelme se apuntan otros datos. Fuentes muy cercanas a la campaña del empresario alicantino afirman a SPORT que los resultados son incluso más ajustados y deslizan que Riquelme estaría en torno al 45% de los votos.