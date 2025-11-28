REAL MADRID
Resuelto el misterio Mastantuono
Tras casi un mes sin jugar por culpa de la pubalgia, el argentino da pasos hacia delante y apunta a estar disponible para el partido ante el Girona de este fin de semana
Buenas noticias para Xabi Alonso. El técnico del Real Madrid recuperará piezas fundamentales para el partido que este domingo enfrentará a los blancos ante el Girona de Míchel. El líder de la liga visita Montilivi con la necesidad de romper la racha de partidos sin ganar, después de sumar dos empates consecutivos ante Rayo Vallecano y Elche.
Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Eder Militao y Franco Mastantuono apuntan a estar en la lista de convocados, mientras que Dean Huijsen lo tiene más difícil, ya que no se ha recuperado como se esperaba de la sobrecarga que le dejó fuera del encuentro ante Olympiacos.
El caso más llamativo es el de Mastantuono. El jugador argentino se ha perdido los últimos cuatro partidos por una pubalgia y no había una fecha prevista de regreso. Sin embargo, en los últimos entrenamientos sus sensaciones han mejorado lo suficiente como para estar disponible para Xabi, que tendrá la decisión final a la hora de hacer la convocatoria.
Mastantuono ha sido un jugador importante para el técnico cuando no ha estado lesionado. A pesar de llegar sin experiencia en Europa y con apenas 18 años, Xabi no tardó en darle la titularidad como extremo derecho y ya acumula 12 partidos. Si bien es cierto que todavía tiene mucho margen de mejora en su rendimiento, el entrenador madridista valora mucho la capacidad de trabajo y la personalidad del argentino.
Rüdiger y Militao también han mejorado de sus respectivas lesiones, aunque las últimas sesiones serán definitorias. De pasar dichas pruebas, los dos podrían tener minutos ante el Girona, especialmente teniendo en cuenta los problemas que ha sufrido el equipo en el centro de la zaga. Una defensa que tendrá que esperar un poco más para ver a Huijsen como titular.
En el último partido, Xabi tuvo que inventar una pareja totalmente novedosa, con Raúl Asencio y Álvaro Carreras. Los dos podrían repetir en el once inicial, pero todo dependerá del estado físico de Rüdiger y Militao, que apuntan a pareja titular una vez recuperen la forma, siempre con el permiso de Huijsen, que no ha rendido a su mejor nivel todavía.
Por su parte, Thibaut Courtois se ha recuperado del proceso vírico y recuperará la titularidad, a pesar de que Lunin firmó una buena actuación en el partido del miércoles en Champions League.
De esta forma, Xabi Alonso tendrá a casi todos sus hombres disponibles para el importante encuentro ante el Girona. Solo Carvajal y Alaba son bajas seguras, mientras que la presencia de Huijsen es muy complicada.
