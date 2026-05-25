La respuesta de Huijsen tras quedarse fuera del Mundial

Sin lugar a dudas es una de las noticias de la convocatoria de Luis de la Fuente: No habrá ni un solo jugador del Real Madrid con la selección española en el Mundial. No había muchas opciones disponibles, pero si uno de los futbolistas del equipo blanco tenía posibilidades, ese era Dean Huijsen.

Finalmente, el central se queda fuera del Mundial. Su irregularidad a lo largo de la temporada, con partidos en los que quedó señalado e incluso llegó a recibir pitos del Bernabéu, ha terminado sentenciándole. En su lugar irán dos futbolistas que se encuentran en un gran estado de forma y que además añaden versatilidad al equipo: Marc Pubill y Eric Garcia.

Huijsen, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La reacción de la familia Huijsen no ha tardado en llegar. Tras conocerse la lista, el padre del futbolista del Real Madrid publicó una imagen con el once de la temporada de LaLiga según la plataforma Sofascore. En él, obviamente, aparece su hijo, en una defensa en la que le acompañan Pau Cubarsí y el propio Eric Garcia.

"No está mal, primera temporada. ¡Hala Madrid", escribió el Donny Huijsen, que además compartió la publicación en sus historias de Instagram. Minutos más tarde, Dean también compartía el post de su padre en su Instagram personal.

Historia de Instagram del padre de Huijsen compartida por su hijo tras quedarse fuera del Mundial / Captura de pantalla

Una forma de responder y reivindicarse tras su ausencia en la lista definitiva para el Mundial. No hay que olvidar que el padre de Huijsen es un habitual en las polémicas en redes sociales. Durante el Mundial de Clubes ya se burló de Barça, Manchester City y Atlético de Madrid.

La realidad es que el central del Real Madrid ha vivido un curso marcado por los altibajos. Sorprendió con su gran rendimiento en los primeros meses de Xabi Alonso, pero se fue diluyendo en partidos importantes como el primer derbi ante el Atlético de Madrid.

Fue señalado por su propia afición en el momento más delicado de la temporada, aunque elevó su nivel en el tramo final de la campaña. A sus 21 años y con todo el futuro por delante, tendrá la oportunidad de reivindicarse sobre el campo y que De la Fuente le tenga en cuenta para futuras listas, aunque por ahora le tocará esperar para volver a vestir la camiseta de la selección.