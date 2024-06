La respuesta de Davies que indigna a los aficionados del Bayern

Alphonso Davies es uno de los grandes nombres del mercado del Real Madrid. El lateral canadiense sigue haciendo guiños al club blanco, que podría hacer un último esfuerzo en las próximas semanas para incorporarlo.

En las últimas horas Davies ha provocado la indignación de los aficionados del Bayern con su respuesta a la pregunta: ¿cuál es el contacto más famoso que tienes el móvil".

El canadiense ha respondido: "Probablemente sea Vinicius". Tras su primera respuesta, le preguntan: ¿te gustaría llamarlo? A lo que Davis bromea y responde: "No me va a responder; no, no quiero molestarlo".

Davies: "Most famous contact I have in my phone? Vinícius Júnior"



🎥 @copaamerica_ENG

pic.twitter.com/z7uVEFFUQ9 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 19, 2024

En los comentarios sobre el video en las redes han aparecido muchos aficionados del Bayern recordándole que tiene contactos de jugadores en el Bayern tan famosos como Vinicius.

En este sentido el nombre más repetido es el de Neuer, portero del Bayern y la selección alemana en esta Eurocopa. A todo esto, el futuro de Alphonso Davies sigue sin concretarse, pero da un paso más hacia un posible desenlace que pasaría por una negociación directa entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid para tratar un posible traspaso. El club alemán habría solicitado al español una reunión para plantear sus condiciones, según adelanta ‘The Athletic’.

Hay que recordar que al canadiense solo le queda un año más de contrato y si no renueva el próximo mes de junio podría llegar gratis al Real Madrid. El futbolista de momento no se cierra ninguna puerta: "¿Mi futuro? después de la Copa América será el momento de hablar".