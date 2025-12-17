La respuesta de los aficionados del Real Madrid a Laporta: "El Barça tiene mentiritis aguda"

Las disputas entre FC Barcelona y Real Madrid por el caso Negreira están en su punto más álgido. A las declaraciones incendiarias de las últimas horas de los dos presidentes, se les han sumado las protestas de la afición blanca. Los seguidores madridistas han colgado carteles contra el club azulgrana en las inmediaciones de Valdebebas con el mensaje: "El Barça tiene mentiritis aguda".

Estas pancartas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid responden al mensaje que transmitió este martes Joan Laporta en la previa del duelo copero entre el Guadalajara y el FC Barcelona. "La barcelonitis ahora ya es barcelonitis aguda y veo está instalada en el corazón del madridismo. Nada más que decir. Nosotros nada más que decir; hemos venido aquí a jugar al fútbol y dar una buena imagen", declaró el dirigente del conjunto catalán.

Las palabras de Laporta iban dirigidas a su homónimo en la presidencia blanca, quien un día antes, el lunes, volvió a cuestionar los pagos del Barça a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros entre 1994 y 2018. "El caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Sabemos que se han pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes", crítico Florentino Pérez en el cóctel de Navidad del Real Madrid.

Además, el pasado viernes, Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique, estos dos últimos de manera telemática, declararon como testigos sobre el caso Negreira, en el que confesaron que no sabían nada sobre los pagos al vicepresidente de los árbitros mientras dirigían al FC Barcelona.