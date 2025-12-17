Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LewandowskiGuadalajara - BarcelonaNBA Cup 2025Eto'oTer StegenJulián ÁlvarezHorario Talavera - Real MadridNBA Cup dineroAitana BonmatíAnder BasurtoXavi PascualAudios Caso NegreiraXabi AlonsoFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesBarça Premier Padel FinalsAbraham GonzálezClasificación LaLigaMbappé PSGFigoCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

REAL MADRID

La respuesta de los aficionados del Real Madrid a Laporta: "El Barça tiene mentiritis aguda"

Los seguidores del conjunto blanco han colgado pancartas en las inmediaciones de Valdebebas

Aficionados madridistas durante el encuentro de Champions entre Real Madrid y Manchester City

Aficionados madridistas durante el encuentro de Champions entre Real Madrid y Manchester City / EFE

Mario Roldán

Mario Roldán

Las disputas entre FC Barcelona y Real Madrid por el caso Negreira están en su punto más álgido. A las declaraciones incendiarias de las últimas horas de los dos presidentes, se les han sumado las protestas de la afición blanca. Los seguidores madridistas han colgado carteles contra el club azulgrana en las inmediaciones de Valdebebas con el mensaje: "El Barça tiene mentiritis aguda".

Estas pancartas en la Ciudad Deportiva del Real Madrid responden al mensaje que transmitió este martes Joan Laporta en la previa del duelo copero entre el Guadalajara y el FC Barcelona. "La barcelonitis ahora ya es barcelonitis aguda y veo está instalada en el corazón del madridismo. Nada más que decir. Nosotros nada más que decir; hemos venido aquí a jugar al fútbol y dar una buena imagen", declaró el dirigente del conjunto catalán.

Las palabras de Laporta iban dirigidas a su homónimo en la presidencia blanca, quien un día antes, el lunes, volvió a cuestionar los pagos del Barça a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros entre 1994 y 2018. "El caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Sabemos que se han pagado más de ocho millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes", crítico Florentino Pérez en el cóctel de Navidad del Real Madrid.

Noticias relacionadas y más

Además, el pasado viernes, Laporta, Ernesto Valverde y Luis Enrique, estos dos últimos de manera telemática, declararon como testigos sobre el caso Negreira, en el que confesaron que no sabían nada sobre los pagos al vicepresidente de los árbitros mientras dirigían al FC Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL