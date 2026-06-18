Respaldo del Madrid a Rüdiger en un momento delicado

Antonio Rüdiger es uno de los pocos jugadores del Real Madrid que se encuentra en la Copa del Mundo. El central, a sus 33 años, se ve recién renovado por el conjunto blanco y disputando su tercer Mundial con la selección alemana, un síntoma de alegría para cualquier jugador. Sin embargo, Julian Nagelsmann ha decidido tirar de meritocracia y juventud a la hora de decantarse por su pareja de centrales, dandole galones a Tah y Schotterbeck —tanteado por el Real Madrid— y sentando a Rüdiger (uno de los capitanes), quién lo ha aceptado como buenamente puede sabiendo que no le queda otra. "Mi rol es así, pero lo acepto y lo respeto", fueron sus palabras al término de la goleada germana ante Curazao, donde únicamente gozó de 17 minutos con el partido resuelto.

Antonio Rüdiger, durante el primer partido del Mundial. / ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images via AFP

Los motivos de su renovación

Analizando su temporada, podríamos sacar la conclusión de que ha jugado la mitad de partidos que el curso anterior (26) debido a las lesiones, dentro del listón colectivo ofrecido por la plantilla, su versión ha sido aceptable aunque no para tirar cohetes y ante el caos sembrado en el vestuario, según hacen saber de puertas para fuera, ha sido de los pocos capacitados en poner algo de cordura. Algunos verán el vaso medio vacío y pensarán que no se le debería haber dado continuidad. Otros, como los directivos blancos, verán el vaso medio lleno y creerán que ofrecerle un año más ha sido lo correcto. Otra posibilidad es que Mourinho haya tenido la última palabra en esta ampliación de contrato, ya que por su forma de ser encaja en el gen competitivo que se busca. Desde el madridismo muchas veces rondó la comparación con Pepe y, ahora, casualmente el técnico portugués podrá hacer de Rüdiger la segunda parte.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. / Richard Sellers/PA Wire/dpa / Europa Press

Una competencia 'asequible'

Por el momento, el Madrid cuenta con 5 centrales en su plantilla para la 26-27, aunque cierto es que la puerta todavía anda entornada y no se descarta tanto alguna salida, como alguna incorporación en esa demarcación. El alemán deberá competir por un puesto en el once con Konaté, que parte, a priori, como titular. Sin embargo, no está siendo indiscutible con Francia en el Mundial y su ausencia tampoco ha supuesto un problema para el Liverpool. También tendrá enfrente a Militao, indudablemente el mejor pero las lesiones son su mayor enemigo. A ello se suma Huijsen, de quien se espera una evolución natural acorde a su juventud y menos experiencia, especialmente en aspectos como la contundencia y la concentración, fundamentales para asentarse en ese puesto en el Real Madrid. Completa la nómina Asencio, inicialmente el quinto central de la rotación, pero que ya ha demostrado su capacidad para aprovechar las oportunidades y ganarse la titularidad durante varios tramos de la temporada.

Sin duda, Rüdiger seguirá desarrollando un papel muy importante en el conjunto blanco, donde se apuesta por él y se le ha dado un respaldo considerable en este momento con el anuncio de su renovación cuando hace dos días se mostró dolido por su situación en la selección. Pese a ello, la competitividad va incrementando con el mercado de fichajes de Florentino Pérez y parece que el precio por minuto jugado en el Real Madrid aumentará respecto a la última temporada, donde por decreto o por lesiones, muchos contaron con minutos de más.