20 años de socio y presentar un aval 187 millones: así son los requisitos para ser presidente del Real Madrid:

Florentino Pérez ha convocado elecciones a la presidencia del Real Madrid. Contra todo pronóstico, el presidente de la entidad madridista ha convocado una rueda de prensa de urgencia, donde lejos de dimitir ha pasado al ataque contra todo y contra todos. Una comparecencia surrealista.

"Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", empezaba el presidente del Real Madrid tras una segunda temporada consecutiva en blanco. La llegada de Kylian Mbappé no ha servido para dar un impulso al club madridista, que se ha hundido ante el resurgimiento del FC Barcelona de Hansi Flick.

Florentino Pérez ofrecerá una rueda de prensa hoy martes 12 de mayo / EFE

Una vez anunciado en público los motivos de la convocatoria electoral, el club blanco entra en un nuevo proceso. Los estatus del Real Madrid, como entidad democrática, son claras respecto a los requisitos y condiciones para presentarse a la presidencia blanca, algo que cualquiera debe cumplir si quiere dirigir al club.

Ser español, 20 años de socio y un aval del 15%

En primer lugar, el presidente electo del Real Madrid deber tener nacionalidad española, principalmente para evitar la compra de la entidad por manos extranjeras como en clubes como el París Saint-Germain o el Manchester City, entre muchos otros. En segundo lugar, se debe ser mayor de edad y tener plena capacidad para obrar.

Es aquí donde entran las condiciones más estrictas. El nuevo mandatario debe ser socio del club y tener, como mínimo, veinte años de antigüedad ininterrumpida. En el caso de los vicepresidentes, deben tener 15 años como socio y diez años en el resto de los cargos. No pueden estar inhabilitados para desempeñar cargos directos ni ostentar ninguna otra posición en otros clubes de fútbol, tampoco ser jugador, árbitro o entrenador en activo.

Florentino Pérez va a actuar con mano dura / Agencias

El último requisito es el más polémico: Florentino Pérez modificó los estatutos para que cualquiera que quiera presentarse a las elecciones deba presentar un aval de, como mínimo, un 15% del presupuesto general de gastos del club. El aval, en todo caso, debe concederse en función del patrimonio personal de los candidatos y estar respaldado únicamente por dicho patrimonio. Actualmente, dicha cifra estaría entorno a los 187 millones de euros.

"Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra", explicó Florentino Pérez en rueda de prensa. "Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid". Una comparecencia surrealista donde Florentino ha tenido para todos.