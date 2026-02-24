¿Repetirá ante el Madrid? El día que Mourinho se escondió en el cesto de la ropa sucia

Si por algo se le reconoce a José Mourinho como The Special One, en parte es porque sus ruedas de prensa son casi tan famosas como sus títulos. Para cualquier madridista habrá sido tarea imposible olvidar algunas de sus míticas declaraciones tras cumplirse más de una década desde su salida. “El Barcelona ganó una Champions que a mí me daría vergüenza”, “Pedro León no es Zidane”, “Karanka habla hoy” — cuando envió a su segundo a comparecer ante los medios tras varios rifirrafes con la prensa — o aquel “Por qué” fueron algunas de sus joyas frente al micro durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

José Mourinho hablando en rueda de prensa como entrenador del Real Madrid / Marca

Porque José Mourinho, por naturaleza, siempre ha derrochado carácter y una personalidad portentosa. Dejar su huella propia en cada lugar que ha pisado y llevar distintos clubes a lo más alto le ha otorgado esa aura que le hace único.

Este miércoles por primera vez regresará al Bernabéu para enfrentarse al Madrid en Liga de Campeones —una competición que les marcó de por vida por quedarse a las puertas de la final tres años seguidos— y conoceremos la reacción del público al sonar su nombre por megafonía. Aunque se quedará ahí la cosa. Con la polémica Vini-Prestianni por todo lo alto y con la sanción firme, Mourinho no podrá estar con el equipo, por lo que se espera que esté en la tribuna del estadio, en otra zona de la grada o en algún hotel próximo.

Tangana por la polémica entre Vinicius y Prestianni / JOSE SENA GOULAO / EFE

El técnico luso fue expulsado en Lisboa por doble amarilla en el partido de ida del 'play off' de acceso a octavos tras dirigirse al colegiado diciéndole que “tenía un papel que decía que Tchouaméni, Carreras y Huijsen no podían ver amarilla”. De esta manera, uno de sus asistentes será el encargado de dirigir a las 'águilas' desde el banquillo.

CUANDO MOU ESQUIVÓ A LA UEFA

No será la primera vez que le sucede. En la temporada 2004-05, tras eliminar al FC Barcelona de Frank Rijkaard, José Mourinho fue sancionado con dos partidos por acusar al árbitro de favorecer al Barça. Cuando el Chelsea FC debía enfrentarse al FC Bayern München en cuartos, Mourinho no podía estar en el banquillo. Aun así, decidió colarse en el vestuario antes del partido. Entró al estadio con antelación, pero al notar que oficiales de la UEFA lo buscaban, se escondió dentro de un cesto metálico de ropa sucia. El utillero cerró la tapa y lo llevó hasta la lavandería.

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?

Mourinho contó que esos dos minutos se le hicieron eternos, pero logró evitar ser descubierto y cumplir su plan. Más de quince años después, declaró estar arrepentido por haberse saltado las normas, pero orgulloso de haberlo hecho por ese equipo a los que él consideraba como una familia. La UEFA, por supuesto, tendrá todos los ojos puestos en el portugués para que no les vuelva a repetir la misma maniobra. Un hombre totalmente impredecible, al que igual le da por ser The Special One o actuar como One more y cumplir de manera legal su sanción.

Lo que es seguro, es que el Santiago Bernabéu exigirá respuestas sobre el “caso Prestianni” y será testigo del fin de una trilogía de partidos vibrantes que pasará a la historia de la Champions League. Además, los de Arbeloa son conocedores de que la renta es mínima y cualquier cosa que no sea superar la eliminatoria supondría que absolutamente todo saltase por los aires.