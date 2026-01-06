La renovación de Vinícius sigue estancada

Malos tiempos para Vinícius Júnior en el Real Madrid. Su renovación sigue estancada y su rendimiento es cuestionado por una afición que se ha hartado de su carácter, de sus caprichos y de su irregularidad. A 18 meses de acabar contrato, se resiste a aceptar la oferta del club, que está dispuesto a traspasarlo en verano si no cierran antes un acuerdo.

El jugador no quiere compartir sus derechos de imagen con el Real Madrid, una de las estrategias económicas de Florentino Pérez con los jugadores que ficha. Pagó 45 millones de euros por un futbolista de 16 años que apuntaba a estrella. Le hicieron hueco, lo moldearon y lo lanzaron al estrellato protegiéndole incluso de sí mismo ante su polémico carácter.

Mimado por Florentino Pérez

El club, Florentino Pérez, le ha mimado hasta decir basta, y es que el presidente empieza a poner en riesgo su credibilidad ante el Santiago Bernabéu, que lo ha sentenciado pitándole en los dos últimos partidos. Y cuando el coliseo blanco señala a un jugador, el problema empieza a ser para sus dirigentes.

Vinicius saluda a Xabi Alonso en el cambio durante el Real Madrid - Betis. / AP

Vinícius ha entrado en un bajón de rendimiento preocupante. Lideró la rebelión contra Xabi Alonso, momento en el que el equipo se vino abajo. Llevaba 13 victorias de 14 partidos para entrar en crisis de juego y resultados en los siguientes 8, perdió tres y empató otros tres. Su enfrentamiento puso al técnico contra la pared y ahí sigue.

Una afición cansada

Hizo que el vestuario dudase de Xabi Alonso, de sus ideas tácticas y todo sin que el club protegiera al entrenador ante la desidia de un equipo acomodado al que sus dirigentes le ríe las gracias. Pero el Bernabéu no. Vinícius intenta reaccionar recuperando su mejor versión, pero lo hace con cuentagotas pese al aval del propio Xabi Alonso, que evita la guerra consciente de que Florentino Pérez lo fulminará si no da pábulo al brasileño.

Da lo mismo que no quiera renovar, que siga siendo protagonista en muchos partidos por su mal carácter, o que lleve 14 partidos sin marcar un gol (1.190 minutos), que sigue teniendo la protección que el club niega al entrenador. Pero la afición no está por la labor, cansada de un jugador caprichoso y mal asesorado. Las encuestas piden que lo vendan, que tanta paz lleve como descanso deje.