La renovación de Vinicius da un giro de 180 grados

Vinicius Jr. vuelve a estar en uno de esos momentos dulces. El brasileño fue lo único salvable de los blancos ante Osasuna y sumó otro tanto más a su casillero para llegar a los cinco en sus últimos cuatro encuentros. La salida de Xabi Alonso le dio alas al extremo, que parece haber recuperado la sonrisa y la puntería en el terreno de juego.

Precisamente, el despido del tolosarra es uno de los motivos clave que ha desbloqueado otro apartado que parecía enquistado fuera del fútbol. Vinicius estaba lejos de renovar con Xabi en el banquillo; en cambio, ahora con Arbeloa la cosa es muy diferente y las primeras informaciones apuntan a que la firma podría estar muy próxima.

En los últimos días se han ido acercando posturas entre los representantes del futbolista y el Real Madrid. Algo impensable unos meses atrás. De hecho, desde Arabia Saudí ya informan de que el acuerdo entre ambas partes va avanzando a gran velocidad. Hay que recordar que el país árabe quería que el brasileño fuera la cara de su liga y le ofrecieron un contrato millonario hace una temporada. Aunque el sueño saudí con Vinicius Jr. parece que deberá esperar.

Vinicius celebra un gol con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Vini consigue la subida de sueldo

Uno de los grandes puntos de discusión era el salario del jugador. El ex de Flamengo quería cobrar mucho más para igualar las cifras de Kylian Mbappé, pero el Real Madrid no quería romper la escala salarial y no le aceptó los términos. En la cúpula blanca pensaban que una renovación al alza podría provocar que varios pesos pesados siguieran su mismo camino. Pero ahora parece que los merengues han dado su brazo a torcer y Vinicius podrá llegar a unas cifras superiores. No se hablan de cifras exactas, pero el Madrid no quiere tocar el fijo que percibe el futbolista y que la subida de salario sea a base de unos bonus asequibles para el braileño. Una solución que parece haber gustado al entorno de Vini.

Su renovación era uno de los puntos más importantes del Madrid. El carioca termina contrato en 2027 y, si no se le renueva antes de este verano, Florentino entraba en peligro de perderlo gratis el siguiente. Al final, parece que su compromiso se podría extender hasta junio del 2030 con opción de otro año opcional.

Más cariño en el banquillo

El otro gran punto que estaba enquistando las negociaciones eran sus problemas con Xabi Alonso. Desde el entorno del futbolista no podían entender por qué el tolosarra le cambiaba en cada encuentro y la demostración evidente del enfado del brasileño fue en el clásico. Ahora con Álvaro Arbeloa todo ha cambiado. Vinicius vuelve a ser indiscutible para el Madrid y el brasileño le ha devuelto la confianza al salmantino con su mejor versión en el campo desde el 2024.

Álvaro Arbeloa y Vinicius Junior celebran el cuarto gol del Real Madrid en Champions ante el Mónaco / JUANJO MARTÍN / EFE

La tensa relación entre Real Madrid y Vinicius de estos meses ha lastrado deportivamente al equipo. El extremo bajó mucho su rendimiento durante el año pasado, pero tras la salida de Alonso todo parece haber mejorado entre ambos. El acuerdo sigue sin ser firme, pero desde las dos partes se traslada positividad para poder cerrarlo antes del final de temporada. Vini y Real Madrid: una relación a veces tóxica que seguirá más allá del 2027.