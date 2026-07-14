Renovación secreta en el Real Madrid

El Real Madrid afronta un verano decisivo en clave mercado. Más allá de las incorporaciones que el equipo ha realizado de cara a solventar los errores del último mercado estival y encontrar soluciones a dos cursos nefastos en lo deportivo, el conjunto blanco también se ha puesto manos a la obra analizando y tomando decisiones en lo que respecta a varios expedientes.

Las renovaciones se han convertido en uno de los movimientos prioritarios del club. Eran varios los jugadores que finalizaban su vínculo con el equipo entre este mes de junio y el del próximo año. Rüdiger fue el único que logró ganarse un año extra como madridista de los que terminaban contrato esta temporada, mientras Alaba y Carvajal hacían las maletas buscando nuevo destino.

Rudiger será importante en defensa para Mourinho / Kiko Huesca/EFE

Por su parte, Brahim Díaz también tiene totalmente encaminada su renovación a falta del anuncio oficial. El internacional con Marruecos, que se habría ido libre en 2027, firmará hasta 2030 mientras varios equipos de Europa siguen de cerca su caso, con especial atención de los conjuntos italianos como la Juventus.

Una situación muy similar tenía Aurelien Tchouameni. El Manchester United estaba dispuesto a hacer locuras económicas para acometer su fichaje, pero el Madrid ya ha llegado a un acuerdo con el futbolista para que siga vistiendo de blanco hasta 2031. En este caso, se trata de una renovación estructural por las condiciones del nuevo contrato y el peso del futbolista en la plantilla.

El Madrid ampliará el contrato de Tchouameni / EFE

El caso Vinicius y la renovación secreta

A pesar de otros casos, el gran atractivo se de este mercado se encuentra en la situación especial de Vinicius Jr. A solo un año de terminar su contrato, jugador y club se verán las caras a finales de este mes para tratar de desencallar una negociación que lleva más de un año parada. Si no se encuentra una solución en dicha reunión, los directivos del equipo madridista podrían tomar decisiones drásticas como poner al jugador en venta.

Vinícius tiene que tomar una decisión respecto a su futuro / EP

Mientras tanto, en la sombra el Real Madrid estaría trabajando en otra renovación importante. Según apuntó Fabrizio Romano, se trata de un "futbolista importante" y de una operación que se está llevando con total secretismo desde el club. No ha habido noticias en los medios y el jugador en cuestión no es Vinicius ni Tchouameni.

Por lo que respecta a las piezas clave de la plantilla, Thibaut Courtois es el que se encuentra más cerca de terminar su contrato (2027), pudiendo negociar libre con cualquier club a partir de enero. Con otros como Militao (2028), Rodrygo (2028), Mbappé (2029) o Bellingham (2029) existe más margen, pero el Madrid podría tratar de anticiparse y mejorar sus condiciones salariales para adecuar los contratos a la situación actual visto su rendimiento.