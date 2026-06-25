La renovación 'secreta' de Courtois y su plan de retirada en el Madrid

El Mundial en un país como Estados Unidos, donde las distancias son tan largas, permite durante la fase de grupos tener acceso a protagonistas que, de otro modo, tendrían sobre sí toda la atención mediática. Son las particularidades de un torneo que deja conversaciones tan reveladoras como la que mantuvo Alberto Pereiro, periodista de Onda Cero, con Thibaut Courtois tras el Bélgica 0-0 Irán, un encuentro en el que el portero del Real Madrid resultó decisivo para evitar el desastre de su selección.

La política del Madrid con los veteranos

"El año pasado renové en algún momento y nunca se supo. Así que tengo un año más, hasta 2027", confesó el meta belga. Nunca se produjo un comunicado oficial por parte del club, algo que tampoco resulta extraño en según qué casos. A sus 34 años, Courtois se rige por la política del club blanco de ofrecer renovaciones anuales a los futbolistas mayores de 30. Una norma que este verano ha roto el fichaje de Bernardo Silva. El portugués, petición expresa de José Mourinho, ha rubricado un contrato de dos temporadas. Es una excepcionalidad, como también lo es incorporar a un jugador que cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto.

"Ya he dicho muchas veces que estoy muy feliz en el Real Madrid. El sueño que tengo es terminar mi carrera aquí", confesó el guardameta belga. ¿De qué depende cumplir ese deseo? "Primero, de mí, de jugar al nivel que se espera, que es lo primordial. Quiero rendir y ayudar al equipo", explicó Courtois, ausente en el tramo decisivo de la pasada temporada por una lesión en el cuádriceps que le impidió disputar la eliminatoria frente al Bayern que puso fin al recorrido europeo del conjunto madridista.

En segundo lugar, según Courtois, "depende también de lo que quiera el club. Yo tengo mucho respeto por lo que ellos hacen. Ojalá pueda terminar en el Real Madrid en cuatro o cinco años. Ese es mi sueño. Ya he cumplido el que tenía de niño, que era jugar aquí, donde ya llevo ocho años". El belga ha sido una pieza fundamental en la conquista de las dos últimas Champions del club y sus ausencias siempre han dejado un vacío enorme en un equipo que depende en gran medida de unas paradas con valor de gol.

Dudas con Lunin en una apuesta continuista

Courtois afronta en Estados Unidos un Mundial en el que Bélgica transmite la sensación de haber dejado atrás sus mejores años como selección. Con la llegada de Rudi García al banquillo, el meta decidió volver con los Diables Rouges, dando marcha atrás a la decisión que tomó en junio de 2023, cuando abandonó la concentración de la selección. El motivo fue su enfrentamiento con Domenico Tedesco, cuya salida en enero de 2025 permitió desbloquear la situación.

El de Bree sigue siendo imprescindible, tanto para su selección como para un Real Madrid donde continúa sin tener un relevo que amenace su condición de titular. Andriy Lunin no ha sido capaz de reeditar la extraordinaria versión que ofreció en la temporada 2023-24, cuando aprovechó la grave lesión de rodilla de Courtois. Fue decisivo en la conquista de La Decimoquinta, aunque no pudo disputar la final, reservada para el regreso del belga. Sin embargo, el ucraniano no ofreció la misma seguridad bajo palos durante la última temporada. Volvió a disponer de una ventana de oportunidad por la baja del titular, pero no consiguió aprovecharla.

Lunin detiene un penalti a Bernardo Silva / AGENCIAS

Lunin, con contrato hasta 2030, sigue teniendo mercado, aunque su prioridad es continuar en el Real Madrid pese a contar con buen cartel en Europa. Ese interés, eso sí, se ha enfriado tras una campaña irregular en la que tampoco tuvo protagonismo con Ucrania, eliminada en la repesca del Mundial. El guardameta ni siquiera entró en la convocatoria y tampoco acudió al encuentro decisivo frente a Suecia, disputado en el Estadi Ciutat de València, un gesto muy comentado en su país.

Con todo, en el Real Madrid se confía en la actual planificación de la portería. Con un titular indiscutible como Courtois, un suplente que ya ha demostrado que puede rendir al máximo nivel como Lunin y varias opciones prometedoras en la cantera. La primera es Fran González, al que Carlo Ancelotti ya hizo debutar con el primer equipo. La segunda, quizá con un techo todavía mayor, es Javi Navarro, uno de los héroes del triplete de Youth League, Liga y Copa de Campeones con el Juvenil. Todos ellos continúan creciendo a la sombra de un Courtois renovado en 'secreto' y decidido a colgar los guantes vestido de blanco.